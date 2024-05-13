"Una horrible pérdida de vidas de civiles inocentes": las duras críticas de Antony Blinken a la conducta de Israel en su guerra en Gaza

Video "Papá y mamá no están" para besarlos: la historia de Darin, una de los miles de huérfanos en Gaza

El secretario de Estado, Antony Blinken, pronunció el domingo algunas de las críticas públicas más duras que ha hecho el gobierno de Joe Biden a Israel por la guerra en Gaza, al decir que las tácticas que ha empleado han provocado “una horrible pérdida de vidas de civiles inocentes” y no solo no han logrado neutralizar a los líderes y combatientes de Hamas, sino que podrían impulsar una insurgencia más duradera.

En un par de entrevistas televisivas, Blinken subrayó el domingo que Estados Unidos cree que las fuerzas israelíes deberían “salir de Gaza”, pero que también está esperando ver planes creíbles de Israel para la seguridad y la gobernanza en el territorio después de la guerra.

PUBLICIDAD

Hamas ha resurgido en partes de Gaza, dijo Blinken, y una “acción intensa” por parte de las fuerzas israelíes en la ciudad sureña de Rafah corre el riesgo de dejar al aliado más cercano de Estados Unidos en Medio Oriente “con la responsabilidad de una insurgencia duradera”.

EEUU quiere ver "planes creíbles" para el futuro de Gaza

El secretario de Estado señaló que EEUU ha trabajado con países árabes y otros durante semanas para desarrollar “planes creíbles para la seguridad, la gobernanza y la reconstrucción” en Gaza. “No hemos visto que eso venga de Israel. Necesitamos ver eso también”, agregó.

Blinken declaró que a medida que Israel avanza más profundamente en Rafah, en el sur de la Franja, una operación militar puede “tener cierto éxito inicial”, pero corre el riesgo de “dañar terriblemente” a la población sin resolver el mayor problema "que es asegurar que Hamas no pueda volver a gobernar Gaza”.



Más de un millón de palestinos huyeron hasta Rafah con la esperanza de encontrar refugio mientras la ofensiva de Israel avanzaba desde el norte a través de Gaza. Israel ha dicho que la ciudad también alberga cuatro batallones de combatientes de Hamas.

La conducción de la guerra por parte de Israel, dijo Blinken, ha puesto al país “en la trayectoria, potencialmente, de heredar una insurgencia con muchos combatientes armados o, en caso de que se fueran, un vacío lleno de caos y anarquía que probablemente será llenado por Hamas”.

"Hemos estado hablando con ellos sobre una manera mucho mejor de obtener un resultado duradero y una seguridad duradera”, agregó.

PUBLICIDAD

Blinken sobre el informe al Congreso

Blinken también se hizo eco, la primera vez que lo hace públicamente un funcionario estadounidense, de las conclusiones de un nuevo informe de la administración Biden al Congreso el viernes que decía que el uso en Gaza por parte de Israel de armas proporcionadas por Estados Unidos probablemente violaba el derecho internacional humanitario.

El informe matiza que las condiciones de la guerra impidieron a los funcionarios estadounidenses determinar eso con certeza en ataques aéreos específicos.

"En lo que respecta al uso de armas, la preocupación por los incidentes fue dada la totalidad del daño que se ha causado a niños, mujeres y hombres, era razonable evaluar que, en ciertos casos, Israel actuó de maneras que no son consistentes con derecho internacional humanitario”, dijo Blinken y citó “la horrible pérdida de vidas de civiles inocentes”.

La posición de EEUU ante una ofensiva a Rafah

Blinken habló con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, el domingo y reiteró la oposición de Estados Unidos a lo que ahora es la creciente ofensiva israelí en Rafah, dado el número de posibles víctimas civiles allí, según el relato de la llamada hecho por el Departamento de Estado.

Blinken instó a Gallant a permitir que los trabajadores humanitarios llevaran ayuda a Gaza y la distribuyeran. La ofensiva de Israel en Rafah ha cerrado uno de los dos principales cruces fronterizos hacia el territorio. Y la mayoría de las operaciones se han detenido en el otro después de que fue blanco de un ataque con cohetes de Hamas.



Siete meses de combates y restricciones israelíes a la entrega de ayuda ya han provocado una hambruna en el norte de Gaza. Las organizaciones de ayuda dicen que el corte ahora casi total de alimentos, medicinas y combustible, y la interrupción de la ofensiva de Rafah tienen las operaciones humanitarias en toda Gaza al borde del colapso.

PUBLICIDAD

El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, en una llamada el domingo con su homólogo israelí, Tzachi Hanegbi, expresó su preocupación por una operación militar terrestre en Rafah y discutió “cursos de acción alternativos” que asegurarían que Hamas fuera derrotado “en todas partes de Gaza”. Hanegbi “confirmó que Israel está tomando en cuenta las preocupaciones de Estados Unidos”, informó la Casa Blanca en un resumen de la llamada.

Las tensiones entre Israel y EEUU por la guerra en Gaza

La guerra comenzó el 7 de octubre después de un ataque contra Israel por parte de Hamas que mató a 1,200 personas, en su mayoría civiles. Unas 250 personas fueron tomadas como rehenes. La ofensiva de Israel ha matado a más de 35,000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.

En medio de las tensiones crecientes entre Biden y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el gobierno enfrenta críticas crecientes, por un lado, en forma de protestas en los campus universitarios de EEUU, y por otro, con muchos legisladores republicanos que dicen que Biden debe darle a Israel todo lo que necesite. La cuestión podría desempeñar un papel importante en el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre.

Biden dijo en una entrevista la semana pasada con CNN que su administración no proporcionaría armas que Israel pudiera usar para un asalto total a Rafah.