Israel ordena nuevas evacuaciones en Rafah y sigue bombardeando el sur de Gaza

Video "Papá y mamá no están" para besarlos: la historia de Darin, una de los miles de huérfanos en Gaza

El Ejército israelí bombardeó este sábado la Franja de Gaza y ordenó a la población palestina evacuar más barrios de la localidad de Rafah, donde Naciones Unidas advierte de una catástrofe de proporciones "épicas" en caso de operación militar masiva.

En Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, en la frontera con Egipto, se produjeron intensos bombardeos israelíes, afirmaron testigos. Imágenes de la agencia AFP muestran columnas de humo sobre la ciudad.

Los bombardeos golpearon también zonas más al norte de este territorio palestino, reportaron testigos, en un momento en que la ONU advirtió que la ayuda humanitaria está bloqueada desde que las tropas israelíes entraron el lunes en el este de Rafah y cerraron el paso.

Al menos 21 personas murieron en los bombardeos durante la noche en el centro de Gaza y sus cuerpos fueron llevados el hospital de los Mártires de Al Aqsa, en la ciudad de Deir al Balah, informó el centro. Los muertos, cubiertos por una tela blanca, fueron depositados en el patio del hospital.

El Ejército israelí pidió este sábado la evacuación de otros barrios de Rafah y varios testigos afirmaron que los habitantes concernidos preparan sus cosas. Dichos barrios se encuentran justo al oeste de aquellos que el Ejército israelí ordenó evacuar el pasado lunes, en la parte oriental de la localidad gazatí.

El portavoz militar israelí Avichay Adraee publicó un mensaje en árabe en la red X, en el que afirmó que en estas zonas se observaron "actividades terroristas de Hamas en los últimos días y semanas".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste en la necesidad de lanzar una operación en Rafah, donde se concentraron 1.4 millones de personas, en su mayoría desplazados internos por la guerra, por considerar que allí están situados los últimos batallones de Hamas.

El Ejército israelí indicó que "unos 300,000 palestinos" ya salieron desde el lunes de los barrios del este de Rafah.

"Razonable estimar" que se han usado armas incumpliendo con el derecho humanitario

La guerra estalló el 7 de octubre con una incursión de milicianos islamistas que mataron a 1,170 personas y capturaron a 250, en su mayoría civiles, en el sur de Israel, según un recuento de la agencia AFP en base a datos oficiales israelíes.

Tras un canje de rehenes por presos palestinos durante una tregua de una semana en noviembre, las autoridades israelíes calculan que 128 siguen en Gaza, aunque 36 habrían muerto.

El brazo armado de Hamas publicó este sábado en Telegram un video de un rehén israelí que aparece con un ojo hinchado y aspecto demacrado acompañado de las etiquetas "el tiempo se acaba" y "su gobierno miente".

La ofensiva de represalia de Israel ha dejado hasta ahora 34,971 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas.

El Departamento de Estado afirmó el viernes en un informe que es "razonable estimar" que Israel ha utilizado armas de manera incompatible con el derecho humanitario internacional. Pero señaló que no puede llegar a "conclusiones definitivas", lo que significa que Estados Unidos seguirá suministrando armas a su aliado.

Una ofensiva terrestre de Israel en Rafah causaría "una catástrofe humanitaria épica", alertó el viernes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que señaló que la población enfrenta una hambruna "inminente".

Egipto pidió a Hamas e Israel "flexibilidad" para conseguir "en el menor plazo" un acuerdo de tregua y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, después de que las conversaciones indirectas en El Cairo esta semana terminaran sin resultados concretos.

El medio egipcio Al Qahera News, cercano a los servicios de inteligencia del país, señaló que los países mediadores, Catar, Egipto y Estados Unidos, continúan sus esfuerzos "para acercar los puntos de vista de ambas partes".

Según un alto dirigente del movimiento palestino, la última propuesta establecía una tregua de tres fases, cada una de 42 días de duración. También incluía la retirada de Israel de Gaza y un intercambio de rehenes por presos palestinos con el objetivo de "un alto el fuego permanente". Pero Israel se opone a un alto el fuego permanente hasta que Hamas, que considera que es una organización terrorista, sea vencido.

