EEUU reconoce que "probablemente" hay hambruna en varias partes de Gaza, mientras da más armas a Israel: reportes

El Departamento de Estado de EEUU dijo este viernes que, "probablemente", en algunas áreas del norte de Gaza, la gente ya está sufriendo hambruna, una declaración que manda señales contradictorias luego de que un reporte del diario The Washington Post señalara que en los últimos días Washington autorizó la transferencia de miles de millones de dólares en bombas y aviones de combate a su aliado en el Medio Oriente.



Las declaraciones de EEUU se dan en medio de un creciente consenso de que la ofensiva militar de Israel en el territorio costero palestino ha provocado que varias regiones de Gaza se encuentren en riesgo de hambruna.

PUBLICIDAD

"Aunque podemos decir con confianza que la hambruna es un riesgo significativo en el sur y el centro, pero no está presente, en el norte es un riesgo y muy posiblemente esté presente en al menos algunas áreas", dijo a Reuters un funcionario del Departamento de Estado.

¿Cuál es la situación en Gaza?

El número de camiones que distribuyen ayuda en el sur y el centro de Gaza había llegado casi a 200 por día, un aumento respecto al mes anterior, pero se necesitaban más, dijo a Reuters el funcionario del Departamento de Estado.

“Es necesario abordar todas las necesidades nutricionales de la población de Gaza de todas las edades. Eso significa algo más que ese nivel mínimo de alimentación para la supervivencia”, dijo el funcionario, añadiendo que la desnutrición y la mortalidad infantil y de niños pequeños eran un problema importante y creciente.

Apenas el pasado jueves, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel tomar medidas para mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza, incluida la apertura de más cruces terrestres para permitir la entrada de alimentos, agua, combustible y otros suministros al territorio.

La orden se produjo después de que Sudáfrica solicitó medidas provisionales adicionales, incluido un cese del fuego. En su orden, de carácter obligatorio, el tribunal pide a Israel tomar medidas “sin demora” para garantizar “la prestación sin obstáculos” de los servicios básicos y de ayuda humanitaria, incluida la entrega de alimentos, agua, combustible y medicamentos.

PUBLICIDAD

También ordena a Israel que garantice inmediatamente que sus fuerzas militares no cometan actos que constituyan una violación de cualquiera de los derechos de los palestinos.

El tribunal ordenó a Israel que dentro de un mes presente un informe sobre la implementación de las órdenes.

¿Qué se sabe del paquete de armas para Israel?

De acuerdo con el diario, los nuevos paquetes de armas incluyen más de 1,800 bombas MK84 de 2,000 libras y 500 bombas MK82 de 500 libras, dijo el periódico, citando a funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado familiarizados con el asunto.

Washington otorga 3,800 millones de dólares anuales en asistencia militar a Israel, su viejo aliado. Estados Unidos ha estado enviando defensas aéreas y municiones a Israel, pero algunos demócratas y grupos árabes estadounidenses han criticado el firme apoyo de la administración Biden a Israel, que, según dicen, le proporciona una sensación de impunidad.

El Departamento de Estado aprobó la semana pasada la transferencia de 25 aviones de combate F-35A y sus motores, añadió un funcionario estadounidense.

Se estima que los aviones y motores valen alrededor de 2,500 millones de dólares.

Las ventas no se han notificado públicamente y no hay anuncios correspondientes en el sitio web de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, donde normalmente se publican dichas notificaciones.

Biden y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han estado cada vez más en desacuerdo en las últimas semanas, y recientemente se enfrentaron después de que Estados Unidos no vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto el fuego inmediato en Gaza.

PUBLICIDAD

Mira también: