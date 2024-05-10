Gobierno de Biden admite que Israel utilizó las armas de EEUU en Gaza de forma "inconsistente" con las leyes internacionales

Video Israel rechaza el anuncio de Biden de frenar la entrega de armas tras su avanzada militar en Rafah

La administración Biden dijo el viernes que el uso por parte de Israel de armas proporcionadas por Estados Unidos en Gaza probablemente violaba el derecho internacional humanitario, pero las condiciones en tiempos de guerra impidieron a los funcionarios estadounidenses determinar eso con certeza en ataques aéreos específicos.

El hallazgo de evidencia “razonable” por parte de la administración para concluir que su aliado había violado el derecho internacional al conducir la guerra en Gaza, publicado en un resumen de un informe entregado al Congreso el viernes, representa la declaración más contundente de ese tipo por parte de la Casa Blanca.

Pero su advertencia de que no pudo vincular de inmediato armas estadounidenses específicas con ataques individuales de las fuerzas israelíes en Gaza podría darle a la administración margen de maniobra en cualquier decisión futura sobre si restringir las provisiones estadounidenses de armas ofensivas a Israel.

Las conclusiones de la administración, una evaluación primera de su tipo que fue solicitada por los compañeros demócratas del presidente Joe Biden en el Congreso, se producen después de siete meses de ataques aéreos, combates terrestres y restricciones de ayuda que se han cobrado la vida de casi 35,000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

Biden enfrenta un creciente rechazo por ayuda a Israel

Biden ha tratado de seguir una línea cada vez más fina en su apoyo a la guerra del primer ministro Benjamín Netanyahu contra Hamas. Ha enfrentado un rencor cada vez mayor en su país y en el extranjero por el creciente número de muertos palestinos y el inicio de la hambruna, causados en gran parte por las restricciones israelíes al movimiento de alimentos y ayuda hacia Gaza. Las tensiones se han intensificado aún más en las últimas semanas por la promesa de Netanyahu de ampliar la ofensiva militar israelí en la concurrida ciudad sureña de Rafah, a pesar de la firme oposición de Biden.

Biden se encuentra en los últimos meses de una dura campaña de reelección contra Donald Trump. Se enfrenta a demandas de muchos demócratas de que corte el flujo de armas ofensivas a Israel y a denuncias de republicanos que lo acusan de vacilar en su apoyo a Israel en su momento de necesidad.

La administración demócrata dio uno de los primeros pasos para condicionar la ayuda militar a Israel en los últimos días cuando detuvo un envío de 3,500 bombas debido a la preocupación por la amenaza de ofensiva israelí en Rafah, una ciudad del sur repleta de más de un millón de palestinos, dijo un alto funcionario de la administración. dijo el funcionario.

El informe sobre el uso de artículos de defensa

La directiva presidencial, acordada en febrero, obligaba a los departamentos de Defensa y de Estado a realizar “una evaluación de cualquier informe o acusación creíble de que dichos artículos de defensa y, según corresponda, servicios de defensa, se hayan utilizado de una manera no compatible con el derecho internacional. incluido el derecho internacional humanitario”.

El acuerdo también los obligaba a informar al Congreso si consideraban que Israel había actuado para “negar, restringir o impedir de otro modo, directa o indirectamente”, cualquier ayuda humanitaria apoyada por Estados Unidos a Gaza para los civiles hambrientos allí.

Los legisladores y otras personas que abogaron por la revisión dijeron que Biden y los líderes estadounidenses anteriores han seguido un doble rasero al hacer cumplir las leyes estadounidenses que rigen cómo los ejércitos extranjeros utilizan el apoyo estadounidense, una acusación que la administración Biden niega. Habían instado a la administración a tomar una determinación legal directa sobre si había pruebas creíbles de que ataques aéreos israelíes específicos contra escuelas, barrios poblados, trabajadores médicos, convoyes de ayuda y otros objetivos, y las restricciones a los envíos de ayuda a Gaza, violaban las leyes de la guerra y derechos humanos.

Sus oponentes argumentaron que un fallo de Estados Unidos contra Israel lo debilitaría en un momento en que está luchando contra Hamas y otros grupos respaldados por Irán.

Aumenta la presión para Biden

Cualquier hallazgo muy crítico sobre Israel seguramente aumentará la presión sobre Biden para que frene el flujo de armas y dinero al ejército de Israel y aumentará aún más las tensiones con el gobierno de extrema derecha de Netanyahu por su conducción de la guerra contra Hamas.

Cualquier fallo contra Israel también podría poner en peligro el apoyo a Biden en las elecciones presidenciales de este año por parte de algunos votantes que apoyan entusiastamente a Israel.

En el momento en que la Casa Blanca aceptó la revisión, estaba trabajando para evitar medidas de los legisladores demócratas y del senador independiente Bernie Sanders de Vermont para comenzar a restringir los envíos de armas a Israel.

Israel lanzó su ofensiva después de que un ataque del 7 de octubre contra Israel, liderado por Hamas, matara a unas 1.200 personas. Dos tercios de los palestinos asesinados desde entonces han sido mujeres y niños, según funcionarios de salud locales. Funcionarios estadounidenses y de la ONU dicen que las restricciones israelíes a los envíos de alimentos desde el 7 de octubre han provocado una hambruna generalizada en el norte de Gaza.

Los grupos de derechos humanos han acusado durante mucho tiempo a las fuerzas de seguridad israelíes de cometer abusos contra los palestinos y han acusado a los líderes israelíes de no hacer que los responsables rindan cuentas. En enero, en un caso presentado por Sudáfrica, el máximo tribunal de la ONU ordenó a Israel hacer todo lo posible para evitar la muerte, la destrucción y cualquier acto de genocidio en Gaza, pero el panel no llegó a ordenar el fin de la ofensiva militar.

Israel dice que está siguiendo todas las leyes estadounidenses e internacionales y que investiga las acusaciones de abuso por parte de su seguridad.

