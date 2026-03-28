Guerra A un mes de la guerra, Irán resiste ataques y usa el estrecho de Ormuz para presionar al mundo Irán apuesta por una estrategia de resistencia prolongada mientras traslada el costo del conflicto a la economía global mediante presión sobre el petróleo.

Video Guerra e inmigración y otras razones por las que ciudadanos en Fresno protestan contra Trump

Un mes después del inicio de su guerra con Irán, Estados Unidos e Israel se enfrentan a un adversario que lucha más como una insurgencia que como una nación, utilizando recursos cada vez más limitados para infligir el máximo daño posible.

A pesar de ser bombardeado diariamente por ataques aéreos de dos de los ejércitos más sofisticados del mundo, Irán ha demostrado que aún puede acosar a sus vecinos árabes del Golfo y a Israel con misiles y drones, y mantener un control absoluto sobre la economía mundial, principalmente mediante amenazas.

PUBLICIDAD

La capacidad de Teherán para controlar el flujo de tráfico —y, por lo tanto, el flujo de petróleo— a través del estrecho de Ormuz es su mayor ventaja estratégica. De hecho, es una táctica que sus aliados han adoptado durante años bajo su tutela durante décadas como líder del autodenominado "Eje de la Resistencia".

Mientras tanto, la economía iraní, aislada desde hace tiempo de los mercados globales debido a las sanciones, se encuentra en gran medida al margen del daño que ahora inflige a otros.

El bloqueo del estrecho está provocando un aumento vertiginoso de los precios del petróleo, una caída en picado de las bolsas y un incremento del precio de muchos productos básicos, lo que ejerce presión sobre el presidente estadounidense Donald Trump y podría llevarlo a intensificar aún más el conflicto.

Si bien Irán ha logrado cierto éxito al bloquear el estrecho, tiene sus propios problemas internos que Estados Unidos e Israel podrían aprovechar cuanto más se prolongue la guerra. Sin embargo, el camino de su teocracia hacia la victoria mediante tácticas insurgentes sigue siendo bastante sencillo: simplemente sobrevivir.

"La República Islámica entiende que no puede derrotar militarmente a Estados Unidos", escribió Shukriya Bradost, analista de seguridad de Oriente Medio. «En cambio, su objetivo es más simple y estratégico: sobrevivir a la guerra el tiempo suficiente para proclamar la victoria».

El estrecho de Ormuz representa un desafío clave para Estados Unidos

El estrecho de Ormuz, la estrecha entrada del golfo Pérsico por donde alguna vez transitó una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural, se encuentra ahora prácticamente vacío de tráfico.

PUBLICIDAD

La República Islámica solo permite el paso de los cargamentos que desea y al precio que impone. Incluso con casi toda su armada destruida, Irán puede mantener el estrecho como rehén gracias a un arsenal de misiles y drones acumulado durante décadas.

Los países de Asia, principales consumidores del petróleo que transita por el estrecho, son los que más sufren las consecuencias; sin embargo, dado que el mercado petrolero es global, los conductores en Europa y Estados Unidos también experimentan aumentos de precios. Y como el petróleo es fundamental para la economía mundial —su costo está integrado en la fabricación y el transporte de muchos bienes—, no solo suben los precios de la gasolina.

Esto representa una mala noticia para Trump, quien ya tenía dificultades para convencer a los estadounidenses de que podía reducir el costo de vida antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Poner fin al conflicto no es fácil. Una opción sería negociar un alto el fuego, y Trump afirma que las conversaciones están avanzando, algo que Irán niega.

Si eso fracasa, Estados Unidos e Israel tendrían que decidir que ya han logrado suficiente y retirarse de la guerra, o bien intensificar drásticamente el conflicto para forzar la apertura del estrecho. Trump ya ha ordenado el despliegue de miles de paracaidistas y marines adicionales en la región. Además, ha fijado un nuevo plazo —ya pospuesto dos veces—: las 8 p. m. (hora del este) del 6 de abril, para que Irán reabra el estrecho. De lo contrario, ha amenazado con comenzar a bombardear centrales eléctricas en Irán.

PUBLICIDAD

"La preferencia de Trump sigue siendo 'escalar para luego desescalar', afirmó el grupo asesor de riesgos Eurasia Group en un análisis publicado el jueves. «Estados Unidos está desplegando más barcos y tropas terrestres en la región y estará mejor preparado para intensificar el conflicto a mediados de abril».

Pero Irán ha demostrado ser resistente a los duros golpes recibidos hasta el momento.

Irán mantiene su capacidad para causar estragos a pesar de haber sido duramente golpeado

Trump declaró el jueves por la noche que aún queda aproximadamente el 9 % del arsenal de misiles de Irán. No había forma de verificar esa cifra de forma independiente, pero incluso si fuera precisa, Teherán aún tiene maneras de sembrar el caos.

Con su flota aérea prácticamente destruida y sus defensas aéreas debilitadas, Irán mantiene una vasta red de bases aéreas y marítimas, muchas construidas hace décadas.

También cuenta con bases subterráneas de construcción más reciente, que, junto con lanzadores de misiles camuflados como camiones comerciales, le permiten ocultar sus plataformas de lanzamiento hasta el último momento. Mantener los lanzadores móviles en movimiento puede protegerlos de los ataques aéreos.

Esta estrategia, conocida como "disparar y huir", es un pilar de muchos grupos insurgentes, incluidos los rebeldes hutíes de Yemen. El propio grupo respaldado por Irán logró interrumpir el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo. Las milicias chiíes en Irak, también respaldadas por Irán, emplearon tácticas similares contra las tropas estadounidenses. Ambos grupos han sobrevivido e incluso prosperado, a pesar de ser blanco de ataques constantes.

PUBLICIDAD

La geografía y el terreno de Irán —una nación montañosa del tamaño aproximado del estado más grande de Estados Unidos, Alaska— también le brindan el espacio y las características necesarias para esconderse como una fuerza insurgente.