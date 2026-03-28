Minnesota (estado) ¿Por qué Minnesota es el epicentro de las protestas ‘No Kings Day’ contra Trump? A inicios de este 2026, dos asesinatos a residentes de Minneapolis a manos de agentes de ICE cimbraron al estado de Minnesota, pero también se convirtieron en "la inspiración para todo el país"; así lo ve el músico Bruce Springsteen y miles de estadounidenses congregados en el Capitolio del estado este sábado en el "No Kings Day".

Video Con más razones para protestar, aseguran organizadores de No Kings 3 en el DMV

Minnesota fue el escenario principal de las protestas del “No Kings Day” de este sábado 28 de marzo, un estado que ha sufrido los estragos de la polémica política migratoria de Donald Trump, en donde la brutalidad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no solo ha estado reservada para las personas indocumentadas, sino también para los estadounidenses.

Los organizadores de las manifestaciones “No Kings” esperaban la participación de más de 9 millones de personas en los 50 estados del país, pero Minnesota se convirtió en el epicentro de las protestas contra el gobierno de Donald Trump, donde las agresivas medidas de control migratorio han sido uno de los motores de las protestas.

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Minnesota reúne a decenas de miles en el No Kings Day

Decenas de miles acudieron a la concentración en Minneapolis, en donde fueron vistos carteles en contra de Donald Trump, ICE, desde el Capitolio del Estado de Minnesota, ubicado en Saint Paul.

En ese punto participaron Bruce Springsteen junto a activistas y líderes nacionales y locales como el senador demócrata Bernie Sanders; la vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan; el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y la actriz y activista Jane Fonda, entre muchos otros.

El cantautor estadounidense subió al escenario en Saint Paul, Minnesota, una de las ciudades marcadas por las políticas migratorias de la actual administración. Imagen KEREM YUCEL/AFP

En las pancartas de los miles de asistentes se podían leer frases como “Dictadura o democracia, esa es la elección”, “No coronas, no reyes”, “Ningún humano es ilegal”, manifestaban en contra de las redadas de ICE que en Minneapolis alcanzaron sus momentos más álgidos a inicios de año.

“No reyes. “Procesen y remuevan al convicto” o “Solo tú puedes prevenir el fascismo”, se podía leer en otras pancartas más, en referencia al presidente Donald Trump, quien, previo a postularse para un segundo mandato en la Presidencia de Estados Unidos, contaba con procesos en su contra cuando un jurado en Nueva York lo declaró culpable de delitos como falsificación de registros comerciales.

Varias personas participan en la protesta "No a los reyes" el sábado 28 de marzo de 2026 en St. Paul, Minnesota. (Foto AP/Tom Baker)

Imagen Tom Baker/AP

La canción en memoria Renee Good y Alex Pretti

Durante su acto en el Capitolio de Minnesota, el cantante Bruce Springsteen interpretó la canción “Streets of Minneapolis”, un tema en contra de ICE y que dedicó a los residentes de la ciudad y especialmente a Alex Pretti y Renee Good, ciudadanos asesinados a manos de ICE a inicios de año.

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El legendario músico acusó a las tropas federales de sembrar terror en las calles de Minneapolis y reconoció a esa ciudad y al estado de Minnesota por ser “una inspiración para todo el país”.

Video No Kings 2026: Todo sobre la mega protesta en St. Paul, Minnesota, y los artistas invitados

Pero, ¿por qué Minnesota es el epicentro del ‘Kings Day’?

A inicios de este año, dos casos marcaron a la ciudad de Minneapolis, desatando protestas e indignación en millones de estadounidenses.

El caso de Renee Good conmocionó al país. El 7 de enero de este año, la madre de familia intentó impedir operativos migratorios cerca de su residencia, en defensa de personas inmigrantes. En respuesta, un agente de ICE le disparó en diversas ocasiones, causándole la muerte de forma instantánea.

Los hechos generaron decenas de protestas y múltiples movilizaciones a nivel nacional, una de ellas ocurrida en la misma ciudad el sábado 24 de enero. En aquel evento , la represión y brutalidad de ICE dejó a un manifestante muerto, un enfermero estadounidense identificado como Alex Pretti.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem (hoy destituida), acusó a ambos estadounidenses de “terrorismo doméstico” al supuestamente buscar atentar contra la vida de los agentes de ICE, aunque esto ha sido desmentido en grabaciones de los hechos que han sido ampliamente difundidos.

El pasado 24 de marzo, el estado de Minnesota presentó una demanda en contra del gobierno de Donald Trump, acusando que el gobierno federal ha bloqueado el avance de las investigaciones en contra de los agentes que les arrebataron la vida a sus residentes Renee y Alex.

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