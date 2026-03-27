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Kash Patel, director del FBI, es víctima de hackeo; grupo proiraní se atribuye el ciberataque

Un grupo proiraní de hackers realizó un ataque cibernético a la cuenta de Kash Patel, director del FBI, publicando archivos personales del funcionario, desde fotografías hasta documentos como su currículum, entre otros. Esto fue lo que respondió el Buró estadounidense.

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Por:N+ Univision y AP
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Video EEUU eleva vigilancia ante amenazas terroristas, riesgos cibernéticos y globales

Kash Patel, director del FBI, fue víctima de un hackeo por parte de un grupo vinculado a Irán identificado como Handala Hack Team, que se atribuyó el ataque cibernético al correo electrónico del jefe del Buró estadounidense.

El grupo de hackers proiraní reivindicó la vulneración de la cuenta de Patel, a través de la que publicó fotografías antiguas, su currículum y otros documentos personales.

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“Kash Patel, el actual director del FBI, cuyo nombre figuraba con orgullo en la sede de la agencia, ahora se encontrará entre las víctimas de ciberataques exitosos”, decía un mensaje publicado el viernes por el grupo Handala.

El mensaje fue publicado junto a una colección de fotografías de Patel, en las que se le puede ver junto a un coche deportivo antiguo y otra con un puro en la boca.

El grupo también anunció que pondría a disposición del público correos electrónicos y otros documentos de la cuenta de Patel para su descarga. Muchos de los registros parecían estar relacionados con sus viajes personales y negocios de hace más de 10 años.

El director del FBI, Kash Patel, habla ante el Comité Judicial del Senado en su primera audiencia de supervisión, el martes 16 de septiembre de 2025, en el Capitolio de Washington.
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Imagen Julia Demaree Nikhinson/AP

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Esto respondió el FBI al ciberataque

A través de un comunicado, el FBI reconoció que agentes malintencionados habían intentado acceder a la información personal del titular del Buró, por lo que ya habían iniciado con los protocolos necesarios.

“El FBI está al tanto de que agentes malintencionados están intentando acceder a la información personal de correo electrónico del director Patel, y hemos tomado todas las medidas necesarias para mitigar los riesgos potenciales asociados con esta actividad”, declaró el FBI en un comunicado.

No obstante, la autoridad indicó que los archivos revelados por este grupo no contenían información gubernamental: “La información en cuestión es de carácter histórico y no contiene información gubernamental”.

Imagen AP Photos

El comunicado del FBI no identificó al grupo informático que se cree responsable de la filtración, pero señaló que la administración Trump ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la identificación de los miembros del grupo de piratas informáticos Handala.

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Esto debido a que esta agrupación "ha atacado con frecuencia a funcionarios del gobierno estadounidense".

¿Quiénes son el Handala Hack Team?

El grupo Handala Hack Team es identificado por la Agencia de Desarrollo de Transacciones Electrónicas (ETDA) como un grupo de hackers cuya motivación es el “sabotaje y destrucción”.

Se presentan como un grupo activista propalestino y proiraní, que ha creado varias cuentas en redes sociales, incluyendo Telegram, Tox, X y BreachForums, y también ha lanzado su propio sitio web.

Mientras informaban de los ataques en tiempo real, también se burlaban de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel (INCD). El propósito de su sitio web aún no está claro, aunque podría buscar divulgar información sobre los objetivos hackeados.

TLS

Mira también:

Video Lo que se sabe sobre un hackeo que robó información sobre empleados del gobierno
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