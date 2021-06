Las mujeres están en el centro de las falsedades sobre las vacunas contra el covid-19

"Las mujeres que se vacunan no deberían amamantar a sus hijos porque pueden envenenarlos". Falso. "Las mujeres pueden volverse infértiles como consecuencia de las vacunas". No hay ninguna evidencia que lo demuestre. "El número de abortos no deseados se disparó después de la vacunación". Mentira. "Las mujeres vacunadas desarrollan cáncer de mama". No. No. Y no.