Mitos y realidades sobre la vacunación en mujeres embarazadas

¿Cuándo deben hacerlo? No hay que esperar un cierto tiempo o trimestre del embarazo. Lo más pronto posible

No. Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson funcionan igual. La mejor será la que consiga más rápido.

¿La vacuna puede provocar abortos espontáneos? No. La prevalencia de pérdida de un embarazo es del 10% al 26%. La prevalencia es casi la misma entre quienes han recibido la vacuna.

¿La vacuna afecta la lactancia? No. La vacuna no va a la leche materna y tampoco entra al sistema del bebé.

¿Cuáles son las consecuencias para una mujer embarazada no tomar la vacuna?

Las mujeres embarazadas son más vulnerables que aquellas que no lo están.

Al contagiarse puede tener infección severa, hospitalización, respiración artificial y hasta la muerte.

Si presenta una infección pulmonar no tendrá suficiente reserva pulmonaria para poder tolerarla y resolver la infección sin complicaciones.