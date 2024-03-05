Ni la ministra de salud de Chile ni el doctor Ugarte promueven ese producto para las articulaciones: el video fue manipulado

La imagen de la ministra de salud de Chile, Ximena Aguilera Sanhueza, y el médico cirujano y jefe de la unidad de paciente crítico de clínica INDISA, Sebastián Ugarte, se ven en un video supuestamente del noticiero 24 horas de TVN Chile en el que parecen promover una crema para los huesos y las articulaciones. Sin embargo, ese contenido fue manipulado, ya que incluye fragmentos de dos entrevistas publicadas en diferentes años, una en 2023 y otra en 2019, que no tienen relación con articulaciones o huesos.

PUBLICIDAD

“Nuestro médicos chilenos han inventado un fármaco único que [...] cura la mayoría de las enfermedades de las articulaciones, incluida la artritis, la osteoartritis, las hernias de disco y las fracturas en unas pocas semanas”, parece decir la ministra en el video que supera las 5.8 millones de reproducciones desde su publicación el 24 de febrero de 2024. En la pantalla se lee el texto “Revolución en medicina”.

Seguidamente, Ugarte aparentemente anuncia que es el "creador de una crema única que trata todo tipo de enfermedades óseas en el menor tiempo posible" y elimina el dolor en “cuatro días” hasta no “más de 21 días” en casos avanzados. En el video se muestran testimonios de supuestos pacientes que, según se escucha, comparten su satisfacción con el producto después de su lanzamiento “hace tres meses”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



Desde elDetector observamos que la calidad del video era baja, así que realizamos una búsqueda inversa de imagen a partir de la captura de pantalla de la ministra de salud de Chile y encontramos la entrevista original, que fue publicada hace más de nueve meses en el canal oficial de 24 horas en YouTube y tiene una duración de 34 minutos. Al compararla con la que estamos verificando, notamos que aunque la vestimenta y el encuadre eran idénticos, en ninguna parte de la grabación aparece Ugarte ni tampoco el texto “Revolución en medicina”.

PUBLICIDAD

Tampoco se escucha que Aguilera Sanhueza mencione algún producto para las articulaciones o huesos; en su lugar, abordó los alcances de una propuesta legislativa (llamada ley corta) para las Instituciones de Salud Previsional (Isapre), sistema privado de salud conformado por nueve aseguradoras.

Posteriormente, buscamos en YouTube el nombre del supuesto creador de la crema y hallamos que el video original del médico fue difundido en el canal oficial de 24 horas, pero no es reciente, sino de hace más de cuatro años. Notamos que la bata de Ugarte, el encuadre de la cámara y el fondo del set son iguales a los del post objeto de esta verificación, pero no se observa la presencia de la ministra de salud.

En la entrevista original, que dura 14 minutos, Ugarte habla sobre la donación de órganos y en ningún momento menciona el supuesto lanzamiento de la crema que eliminaría el dolor de las articulaciones, como se escucha en la publicación manipulada. Tampoco se visualiza a ninguna de las personas que supuestamente proporcionaron sus testimonios.

Esta no es la primera vez que vinculan a Ugarte con desinformaciones relacionadas a temas de salud. En 2023, Fast Check, miembro de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, en inglés) al igual que elDetector, desmintió en una verificación publicada en noviembre de 2023 la promoción de un producto para la diabetes por parte del doctor y concluyó que “el video es un montaje” en el que se suplantó su voz con inteligencia artificial. Previamente, en 2020, Ugarte en su propia cuenta de X (antes Twitter), informó que estaban utilizando su nombre para vender un gel para la artrosis, el cual, según indica en el mensaje, “es falso”.

PUBLICIDAD

FTC advierte tener cuidado con anuncios falsos de productos de salud

El enlace proporcionado en la publicación que estamos verificando dirige a un sitio web donde se muestra un producto con la descripción "terapia para articulaciones y huesos" y brinda una opción que indica "comprar contra entrega", pero al hacer clic en ella, solicitan información personal como nombre, número de teléfono y dirección completa.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), las personas invierten “miles de millones de dólares al año en productos y tratamientos con la esperanza de mejorar su salud y su estado físico”. Sin embargo, advierten sobre la importancia de ser cautelosos y evitar estafas relacionadas con presuntos remedios. Por ejemplo, señalan que algunas publicaciones utilizan ”testimonios indocumentados de pacientes o médicos” para promover productos que supuestamente curan “una amplia variedad de enfermedades y problemas de salud”, pero no es verdad.

Si cree que ha sido víctima de una estafa, la FTC recomienda compartir su experiencia con sus amigos y familiares para que tomen medidas de precaución y denunciar el fraude en la FTC a través de la página ReporteFraude.ftc.gov.

Conclusión

Es falso que la ministra de salud de Chile, Ximena Aguilera Sanhueza, y el médico cirujano Sebastián Ugarte promovieron un producto para las articulaciones en el noticiero 24 horas de TVN Chile, como muestra un video difundido en Facebook. En elDetector lo verificamos al revisar la grabación original y confirmar que había sido manipulada. Aunque es cierto que ambos concedieron entrevistas a ese noticiero, lo hicieron por separado en 2023 y 2019, respectivamente, y en ninguno de los casos dijeron nada sobre una crema para las articulaciones. En cambio, abordaron temas diferentes: Aguilera Sanhueza habló sobre una ley para las aseguradoras privadas y Ugarte sobre la donación de órganos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.