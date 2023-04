Es falso que la guayaba quite la artritis: esta enfermedad todavía no tiene cura

Es falso que la guayaba cure la artritis, como afirma una publicación viral en Facebook. Esta enfermedad no tiene cura conocida, apenas tratamientos que contribuyen a la desinflamación y ayudan a aliviar los síntomas, según afirman autoridades sanitarias y expertos consultados por elDetector. El Colegio Americano de Reumatología explica que los ‘remedios naturales’ para esta enfermedad no se basan en datos científicos. En la Biblioteca Nacional de Medicina no hay estudios sobre el efecto de la guayaba para curar la artritis. Además, esta fruta no figura ni siquiera en la lista de tratamientos recomendados por el Colegio Americano de Reumatología, la Fundación Artritis o la Clínica Mayo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.