Es falso que EEUU está abriendo sus fronteras en mayo de 2024 para todos los inmigrantes que quieran vivir en el país

Un video de AMLO también circula con el texto desinformante: “Abren la frontera de México y EEUU”.

Publicaciones que se han hecho virales en redes sociales aseguran que el gobierno de Estados Unidos está abriendo sus fronteras y dará asilo a cualquier inmigrante que quiera vivir en ese país. Sin embargo, tal afirmación no es cierta: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha informado que las leyes de inmigración “no han cambiado” y aclarado que “los rumores que circulan en las redes sociales de que la frontera entre Estados Unidos y México se abrirá en mayo son completamente falsos”.

“El gobierno de los Estados Unidos ordena abrir todas las fronteras para que ingresen nuevos inmigrantes al país”, dice el texto que acompaña un video publicado en TikTok el 30 de abril de 2024 y que una semana después sumaba más de 112,000 “me gusta” y 3.7 millones de visualizaciones. Otro clip con un contenido muy similar, en el que se dice que “el gobierno ha firmado un nuevo decreto el cual le otorga asilo a todos los inmigrantes que se entreguen a las autoridades de migración”, fue compartido en la misma red social y acumulaba a su vez más de 1,200 “me gusta”.

Videos divulgados en Facebook aseguran que la apertura de la frontera es “por toda una semana”: uno de ellos comparte un video del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), junto a la afirmación de que el mandatario “confirmó que la frontera estará abierta durante 1 semana”; y otro lleva imágenes más genéricas y sigue una narrativa muy similar a la de los clips divulgados en TikTok, al señalar que “toda persona puede entrar a Estados Unidos a entregarse a migración, donde recibirá el asilo político y en un poco de tiempo la residencia”.





Sin embargo, todas las afirmaciones sobre una supuesta apertura de las fronteras estadounidense para el paso libre de inmigrantes fueron desmentidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en su cuenta de X (antiguo Twitter). Así, un post del CBP del 4 de mayo de 2024 asegura que “no hay cambios en la ley de inmigración de Estados Unidos ni en la aplicación de controles fronterizos” y que “los rumores que circulan en las redes sociales de que la frontera entre Estados Unidos y México se abrirá en mayo son completamente falsos”.

Mientras que otra publicación hecha al día siguiente en la misma cuenta de X del CBP contiene un audio del subsecretario adjunto principal de comunicaciones del DHS, Luis Miranda, en el que explica que “cruzar la frontera entre puertos de entrada sigue siendo una violación de la ley” y “hay consecuencias para quienes no usan vías legales para venir a Estados Unidos, entre ellas la deportación a su país de origen”.

Video de AMLO

En elDetector revisamos también el origen del video del presidente mexicano incluido en uno de los posts que estamos verificando y que lleva un texto que afirma, falsamente, que se abre la frontera entre México y Estados Unidos. Encontramos que el clip corresponde a la conferencia de prensa diaria de AMLO del 29 de abril de 2024, en la que comenta que el día anterior había hablado por teléfono con su homólogo Joe Biden especialmente sobre temas de migración.

En el video original AMLO lo que dice es que que habló con Biden de “mantener abierta la frontera para que quienes hacen sus trámites legales puedan llegar a Estados Unidos, pero que no haya migración, vamos a decir, irregular”.

También en una nota difundida ese mismo día en su sitio web se explica que “el mandatario detalló que mantener abierta la frontera para que quienes hacen trámites legales puedan llegar a Estados Unidos fue uno de los puntos en común” en su conversación con Biden, pero en ningún momento se menciona una apertura para cualquier persona que desee migrar a ese país, como hacen ver las publicaciones en redes sociales.

Conclusión

Es falso que en mayo de 2024 Estados Unidos esté abriendo sus fronteras para dar asilo a cualquier persona que quiera migrar al país, como aseguran publicaciones que se han hecho virales en redes sociales. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tildó de “rumores” tales afirmaciones y destacó que los mismos son “completamente falsos”. Las autoridades también explicaron que las leyes de inmigración no han cambiado y que “hay consecuencias para quienes no usan vías legales para venir a Estados Unidos, entre ellas la deportación a su país de origen”. Además, contrario a lo que dicen las publicaciones, el Departamento de Seguridad Nacional propuso el 9 de mayo cambios al reglamento de asilo que dificultarían la obtención del mismo y permitirían agilizar algunas deportaciones. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

