Invierno

Tormentas de alto impacto y frío ártico golpearán buena parte de la mitad este del país

El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología prevé una la formación de una borrasca sobre las Planicies del sur, así como una importante tormenta invernal con ventisca desde Nebraska hasta Michigan, y muchas lluvias en el sureste del país. Una masa de aire muy frío dejará temperaturas congelantes por muchos más días.

Por:
Univision
Video Las primeras imágenes de la tormenta invernal que pasa por el noreste de EEUU

Un sistema de tormentas de alto impacto volverá a golpear gran parte de la mitad este del país desde este jueves hasta el fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología.

Desde este jueves se espera la formación de una rápida ciclogénesis sobre las Planicies del sur, que inducirá otro sistema tormentoso que se desplazará desde Arkansas hasta Michigan.

Especialmente al noroeste se espera una importante tormenta invernal con condiciones de ventisca desde el este de Nebraska hasta el centro de Michigan, con acumulaciones de nieve generalizados de entre 6 y 12 pulgadas, y posiblemente más de un pie de nieve en el norte de Michigan.

Otra ronda de mal tiempo también se prevé para el sur y sureste del país hasta tarde el viernes por la noche, con abundante inestabilidad, que incluye la amenaza de tornados y ráfagas de viento dañinas.

Las lluvias generales relacionadas con este sistema serán menores que las ocurridas a principios de esta semana para la mayoría de las áreas a lo largo de la Costa Este. Sin embargo, puede haber algunas áreas con totales de lluvia de entre 1 y 2 pulgadas en porciones del norte del Atlántico Medio y hacia el noreste que podrían causar inundaciones en suelos ya saturados.

Frío ártico que se prolonga más allá de esta semana

Una masa de aire ártico mucho más fría continuará descendiendo hacia el sur y el este a lo largo de las Planicies, el Medio Oeste y hasta el Valle de Ohio.

Las temperaturas serán muy bajas en comparación con las condiciones relativamente suaves que se han experimentado durante gran parte de la temporada invernal hasta este momento.

Es probable que las temperaturas máximas no alcancen los cero grados en gran parte de Montana y hasta Dakota del Norte el viernes, y las máximas no superen los 10 °F en las Planicies Centrales, hasta Iowa y Minnesota.

Esta masa de aire ártico será prolongada en duración y persistirá mucho más allá del final de la semana, advierte el boletín del NWS.

Condiciones meteorológicas inestables también se esperan para gran parte del Oeste de las Montañas Rocosas con múltiples rondas de nieve esperadas, y la precipitación más intensa en las costas de Oregon y el noroeste de California, y las Cascadas de Oregon, donde es probable que caigan varios pies de nieve hasta el sábado temprano.

Video Las imágenes más impactantes de las fuertes tormentas invernales que azotan la Costa Este de EEUU
