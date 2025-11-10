De nevadas en el norte a 'lluvia de iguanas' en Florida: así azotará la primera ola de frío polar de la temporada a casi todo EEUU

Video Ola de frío ártico azotará a EEUU con temperaturas congelantes: estas zonas se verán afectadas

La primera ola de frío polar de la temporada invernal azotó este lunes gran parte de Estados Unidos, trayendo consigo la posibilidad de nieve en algunas zonas del país y un desplome de temperaturas en Florida.

El frío podría ser tanto incluso como para ver uno de los fenómenos más extraños que ocasionalmente se ven en el estado del sol: que las iguanas se caigan de las copas de los árboles.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el aire gélido del Ártico se extenderá por los dos tercios orientales del país, aumentando la probabilidad de temperaturas mínimas récord en el sureste estadounidense, incluyendo toda Florida, donde hace apenas un día las temperaturas en algunas zonas del estado rondaban los 80 °F.

Más de 84 millones de personas están bajo avisos meteorológicos invernales y se espera que en varios estados las temperaturas mínimas sean entre 10 y 25 grados inferiores a lo normal.

Según los meteorólogos, el aire frío llegará este lunes a las Grandes Llanuras, al este de las montañas Rocosas, y provocará fuertes vientos y alertas por riesgo de incendios en la región.

También se prevé que las regiones de los Grandes Lagos y los montes Apalaches reciban entre cuatro y ocho pulgadas de nieve.

Los expertos advierten sobre la posibilidad de nevadas alrededor del lago Erie por el efecto lacustre o “efecto lago”, que se producen en franjas relativamente estrechas y descargan grandes cantidades de nieve. Este fenómeno puede aumentar drásticamente la cantidad total de nieve acumulada, afectando una zona pero dejando otra cercana intacta.

Se emitieron alertas de frío extremo para Ohio, Virginia Occidental y Kentucky, y se pronostican temperaturas bajo cero hasta este lunes en una amplia franja del sur del país, desde Texas y Oklahoma hasta Alabama y Georgia, donde muchos gobiernos locales han habilitado refugios con calefacción.

El frío afectará en Florida a sus residentes… y a sus iguanas

En Florida, “además de la posibilidad de las primeras heladas en muchas zonas, existe otro peligro al que hay que prestar atención: la caída de iguanas”, alertó la meteoróloga Mallory Nicholls en el medio de Tampa Spectrum Bay News 9.

“Estos reptiles de sangre fría comienzan a congelarse y se vuelven lentos con temperaturas de tan solo 50 °F”, recordó la experta.

En anteriores épocas de frío, las iguanas entran en un estado de letargo y caen al suelo aturdidas desde los árboles cuando las temperaturas bajan de los 40 °F. Suelen despertar con el calor del sol.

En Florida, sin embargo, los meteorólogos prevén que la temperatura pueda incluso descender esta vez hasta los 30 °F.

En Tennessee, las temperaturas descendieron el domingo hasta esa cifra, y en las zonas más elevadas del este del estado se reportaron este lunes hasta tres pulgadas de nieve, lo que provocó el cierre de escuelas en algunos condados.

Más al norte, mientras las temperaturas descendían en la zona central del país, los meteorólogos emitieron alertas invernales para Michigan, Indiana y Wisconsin, advirtiendo sobre condiciones de viaje peligrosas.

El domingo nevó en la Península Superior de Michigan, donde los meteorólogos alertaron sobre la baja visibilidad y la acumulación de hasta un pie de nieve para el lunes.

En Indiana, los expertos pronosticaron hasta 11 pulgadas de nieve y condiciones resbaladizas en las carreteras. Se pronosticaban hasta seis pulgadas de nieve en algunas zonas de Wisconsin.

Se esperan nevadas dispersas y una sensación térmica cercana a cero grados en partes de Minnesota, Nebraska y Dakota del Sur. Algunas áreas recibieron una cantidad considerable de nieve el domingo, como cuatro pulgadas en el suroeste de Minnesota y más de cinco pulgadas en algunas partes del norte de Iowa.

¿Cómo afectará este frío a los cultivos?

Los expertos emitieron recomendaciones especiales para los trabajadores agrícolas, dado que la alerta de heladas significa el fin de la temporada de cultivo.

"Tomen medidas ahora para proteger las plantas delicadas del frío", advirtieron meteorólogos en Arkansas.

Los productores de pimientos, berenjenas, calabazas y hortalizas de hoja verde en el norte de Florida estaban cosechando todo lo posible este lunes y preparando las líneas de riego por si fuera necesario fumigar los cultivos para ayudarlos a conservar el calor.

Según los pronósticos, se espera que el sur de Florida, donde se cultiva la mayor parte de las frutas y verduras de invierno del estado, no sufriera heladas.

Se prevé que los cítricos, el cultivo más conocido de Florida, también se libren de las heladas, ya que suelen sufrir daños solo cuando la temperatura baja de 28 °F.

“Es probable que las temperaturas bajo cero no afecten a nuestras principales zonas de cultivo de frutas y verduras”, declaró Christina Morton, portavoz de la Asociación de Frutas y Verduras de Florida.

Siempre que la temperatura se mantenga por encima del punto de congelación, cultivos como las fresas cultivadas en la zona de Tampa podrían beneficiarse, ya que el clima fresco mejora su dulzor y calidad, explicó Morton.

“Estas temperaturas son beneficiosas para proporcionar las horas de frío necesarias para impulsar la producción”, remató.

