Llega la primera ola de frío: ¿qué estados y regiones serán los más afectados por las bruscas caídas de la temperatura?

Video Así se inundó el metro de Nueva York tras las fuertes lluvias que azotaron la ciudad

Un poderoso frente frío avanzará hacia el sur, a través del centro y la costa este de EEUU, lo que provocará pronunciadas caídas en las temperaturas, en unas de las primeras muestras del clima de la venidera temporada de invierno.

"La primera ola de frío preinvernal llega este fin de semana y hará que las temperaturas se desplomen en todo el este de los Estados Unidos hasta principios de la próxima semana, ¡junto con posiblemente las primeras nevadas de la temporada para algunos en la región de los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra!", afirmó en redes sociales el Servicio Nacional del Clima.

PUBLICIDAD

Los pronósticos del Centro de Predicción del Servicio Nacional del Clima indican que habrá precipitaciones, algunas de ellas invernales, que se concentrarán bajo la vaguada superior en el Medio Oeste, los Grandes Lagos y el noreste, mientras que el oeste y el centro sur de EEUU permanecerán secos.

Dos sistemas de baja presión entre el noreste y el centro norte del país traerán posibilidades de precipitaciones a lo largo de la costa este desde la noche del viernes. Posteriormente, se esperan lluvias en el Medio Oeste, los Grandes Lagos, el noreste y el centro/sur de los Apalaches.

También están en el pronóstico precipitaciones invernales, con posibilidad de acumulación de nieve, en el Alto Medio Oeste, los Grandes Lagos, Nueva Inglaterra y los Apalaches, los Grandes Lagos, el noreste y el centro y sur de los Apalaches este fin de semana. Es probable que el sistema de baja presión también traiga ráfagas de vientos al norte y centro de las grandes llanuras el sábado.

Tras esto, una serie de frentes fríos sucesivos empujarán el aire frío y seco del Ártico hacia el sur a través del centro y el este de EEUU este fin de semana y hasta principios de la próxima semana. Se prevé que las temperaturas bajen entre 10 y 20 grados por debajo de la media, y que se alcancen puntos de congelación hasta el sur de las Grandes Llanuras y el interior del sureste durante las noches del domingo y el lunes, con heladas posibles a lo largo de la costa del Golfo.

Valores de temperaturas mínimas esperadas para el martes 11 de noviembre de 2025, cuando varios frentes fríos del Ártico harán caer las temperaturas en el centro y este de EEUU. Imagen Servicio Nacional del Clima/X

"Es posible que las temperaturas bajo cero se extiendan a gran parte del sur profundo para el martes por la mañana", indicó el Centro de Predicción del Clima.

PUBLICIDAD

Las temperaturas más frías se pronostican para las llanuras del norte y el alto medio oeste, donde las máximas apenas superarán el punto de congelación y las mínimas probablemente rondarán los 10 grados este fin de semana. "Además, los persistentes vientos del oeste-noroeste detrás de los frentes fríos favorecerán las nevadas por efecto lago a sotavento de los Grandes Lagos hasta principios de la próxima semana", afirma el Centro de Predicción del Clima.

Vea también: