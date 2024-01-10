Tornados, fuertes nevadas y tormentas dejan al menos 4 muertes, cierres de carreteras y escuelas

Video Las imágenes más impactantes de las fuertes tormentas invernales que azotan la Costa Este de EEUU

Las fuertes tormentas que han azotado esta semana EEUU dejaron el martes al menos cuatro muertos y daños que pueden agravarse este miércoles ya que el Servicio Nacional de Meteorología pronostica desbordamientos de ríos en el Atlántico Medio y Noreste y duras tormentas invernales en el oeste.

De hecho, la madrugada de este miércoles estuvo marcada en el Noreste por la presencia de una tormenta de fuertes vientos y lluvias, y los reportes de tornados en el Medio Oeste y Sur.

PUBLICIDAD

Prácticamente toda la costa este amaneció este miércoles con problemas de suministro eléctrico, siendo los estados más afectados, de acuerdo con el sitio PowerOutage, Nueva York y Pennsylvania.

Las temperaturas extremadamente bajas pueden complicar el inicio de las primarias en Iowa, donde se espera que el lunes quienes quieran acudir a los caucus lo hagan con temperaturas de hasta 0 °F.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que las tormentas invernales siguen siendo una amenaza en todo el país. "Estamos vigilando de cerca el tiempo y animamos a todos los estadounidenses a hacer lo mismo", dijo.

El Sur es azotado por tormentas mortales y tornados

Al menos tres muertes se atribuyeron a la tormenta que azota el sur, donde vientos de 55 mph y granizo se desplazaron a través del panhandle de Florida y hacia partes de Alabama y Georgia.

Cerca de Cottonwood, Alabama, una pequeña ciudad próxima a las fronteras de Georgia y Florida, Charlotte Paschal, de 81 años, murió cuando su casa móvil fue arrancada del suelo, según informó el forense del condado de Houston. Se sospecha que un tornado había tocado tierra en la zona.



La policía del condado de Clayton, al sur de Atlanta, informó que un hombre murió durante las fuertes lluvias cuando un árbol cayó sobre su coche en una carretera estatal en Jonesboro.

El tercer fallecido se registró en Carolina del Norte después de que un tornado pasara sobre un parque de casas móviles en la localidad de Claremont, al norte de Charlotte, dijo Amy McCauley, portavoz del condado de Catawba. Otras dos personas se encuentran en estado crítico tras el accidente.

PUBLICIDAD

También hubo varios informes de tornados confirmados por radar, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

En Florida se registraron heridos relacionados con la tormenta, pero ninguna muerte. En una zona de Panama City Beach, Florida, se pudieron ver por las calles partes de los tejados que salieron volando, así como muebles, vallas y escombros esparcidos.

Foto de la Oficina del Sheriff del Condado de Bay que muestra los daños causados por la tormenta en los alrededores de Panama City Beach, Florida, en el Condado de Bay, el 9 de enero de 2024. Imagen Bay County/AP

En Panama City, la policía pidió a los residentes que permanecieran en sus casas y fuera de las carreteras "a menos que sea absolutamente necesario". Ambas ciudades se encuentran en el condado de Bay, donde se registraron múltiples tornados, dijo el sheriff Tommy Ford en un breve mensaje de Facebook Live.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió el martes una orden ejecutiva para incluir 49 condados en el norte de Florida bajo una declaración de estado de emergencia.

Cortes eléctricos y afectaciones al tráfico aéreo en Georgia

Las fuertes lluvias en Georgia detuvieron el tráfico aéreo en el aeropuerto de Atlanta durante unas horas el martes por la mañana y causaron inundaciones repentinas, bloqueando algunos carriles en las autopistas de Atlanta. Más de 80 escuelas públicas de Georgia suspendieron totalmente las clases, mientras que otros las impartieron por Internet o retrasaron el inicio de las clases presenciales.

Más de 200,000 clientes se quedaron sin electricidad en Florida, Alabama y Georgia, mientras que casi 150,000 personas en Carolina del Norte se quedaron sin electricidad, según el sitio web PowerOutage.us.

PUBLICIDAD

Y en Rocky Mount, debido a las líneas eléctricas caídas cerraron ambas direcciones de la I-95, una de las autopistas más transitadas del país, dijo el Departamento de Transporte de Carolina del Norte en un comunicado

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, declaró el estado de emergencia antes de que se acercara la tormenta para que no se aplicaran restricciones de peso y tamaño a los camiones grandes y pesados que contuvieran suministros de emergencia o productos agrícolas.

El Medio Oeste sepultado bajo un pie de nieve

En el Medio Oeste, donde una tormenta de nieve comenzó desde el lunes, hasta 12 pulgadas de nieve cubren una amplia zona que se extiende desde el sureste de Colorado hasta la Península Superior de Michigan. Esto incluye el oeste de Kansas, el este de Nebraska, amplias zonas de Iowa, el norte de Misuri y el noroeste de Illinois, según Bob Oravec, meteorólogo del NWS en College Park, Maryland.

Mientras que Madison, Wisconsin seguirá bajo una advertencia de tormenta de invierno hasta el miércoles temprano, en la que se espera la caída de nueve pulgadas de nieve y vientos de hasta 40 mph.

El mal estado de las carreteras contribuyó a un accidente mortal en la madrugada del martes en el sureste de Wisconsin, dijo el sheriff del condado de Jefferson Paul Milbrath en un comunicado de prensa.

Un conductor de una camioneta murió después de una colisión frontal con un semirremolque en la carretera estatal 18. El conductor del semirremolque no resultó herido. El capitán del sheriff Travis Maze dijo en una entrevista telefónica que capas de aguanieve y nieve cubrían las líneas centrales de la autopista.

PUBLICIDAD

El noroeste de Illinois también estaba bajo una advertencia de tormenta de invierno con pronósticos que anunciaban de 7 a 12 pulgadasde nieve para el miércoles temprano. El área de Chicago, así como Gary, Indiana, se encontraban bajo aviso de tormenta invernal, con previsiones de rachas de viento de hasta 30 mph y la caída de hasta seis pulgadas de nieve.

La Administración Federal de Aviación ordenó una parada total en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago debido al exceso de nieve y hielo este martes por la tarde. La parada en tierra entró en vigor a las 3:09 p.m. y estaba previsto que durara al menos hasta las 4:30 p.m., pero la FAA dijo que podría ampliarse si las condiciones no mejoraban.

Se espera que el clima invernal llegue al noreste

Desde el Medio Oeste, se espera que la tormenta se dirija hacia el este, trayendo una combinación de nieve, lluvia y fuertes vientos al noreste para el martes por la noche. También se pronostican inundaciones en áreas como Nueva Inglaterra, partes de las cuales recibieron más de un pie de nieve el domingo.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, declaró el estado de emergencia a partir de las 17:00 horas del martes, ante lo que se espera que sean fuertes lluvias y vientos que exacerbarán los efectos de las malas condiciones meteorológicas desde diciembre.

En Nueva York, las autoridades municipales empezaron a evacuar a casi 2,000 inmigrantes que habían sido alojados en un extenso complejo de carpas en un antiguo aeropuerto situado en un remoto rincón de Brooklyn. Un asesor del alcalde de Nueva York, Eric Adams, señaló que se preveían vientos de más de 70 mph el martes por la noche.

PUBLICIDAD

Mira también: