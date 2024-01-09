Las tormentas invernales azotan gran parte de EEUU: 40 estados bajo alerta

Más de cuarenta estados, de costa a costa, fueron puestos este martes bajo algún tipo de alerta por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) debido a la nieve, lluvia, vientos o riesgo de inundaciones que se prevén por múltiples tormentas invernales.

Las tormentas de nieve pronosticadas para el Medio Oeste llegan acompañadas con fuertes vientos, tormentas eléctricas y abundantes lluvias desde el Sureste al Noreste.

Al tiempo, otro frente invernal puede causar condiciones de ventisca en la cordillera de las Cascadas. Y en el norte de las Llanuras centrales también se espera mal tiempo, con notables caídas en las temperaturas que tienen el potencial de dejar de 8 a 12 pulgadas nieve a una amplia zona que se extiende desde el sureste de Colorado y el oeste de Kansas, a través del este de Nebraska, gran parte de Iowa, el norte de Missouri y el noroeste de Illinois, hasta la parte superior de la península de Michigan.

Mapa del NWS con los condados bajo algún tipo de alerta por mal tiempo. Imagen National Weather Service

Las tormentas habían causado miles de cancelaciones y retrasos en vuelos entre el lunes y el martes. De hecho, solo el lunes fueron 7,219 vuelos con salida o destino dentro de EEUU que habían sufrido retrasos y más de 800 los cancelados. El más afectado fue el aeropuerto George Bush de Houston.

Cierre de escuelas y apagones

El lunes se cerraron escuelas en el este de Nebraska antes de la tormenta, donde los meteorólogos predijeron de 5 a 8 pulgadas de nieve. El distrito que incluye la capital del estado, Lincoln, se encuentra entre aquellos donde a los estudiantes se les dijo que se quedaran en casa.

Las condiciones de visibilidad nula en el centro de Nebraska obligaron a cerrar un largo tramo de la Interestatal 80. Kansas cortó la Interestatal 70 desde la ciudad central de Russell hasta la frontera con Colorado debido a las peligrosas condiciones de viaje, así como muchas carreteras secundarias en el noroeste de Kansas. Varios vehículos se salieron de la I-70 en el noreste de Kansas.

Los tribunales federales de Omaha y Lincoln cerraron el lunes al mediodía. Funcionarios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU anunciaron que comenzaron a aumentar el flujo a través de una presa del río Missouri que se encuentra en la frontera entre Nebraska y Dakota del Sur, cerca de Yankton, en 2000 pies cúbicos por segundo para reducir la posibilidad de que se formen atascos de hielo.

Advierten “nevadas extremas”

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Des Moines, Iowa, advirtió sobre la posibilidad de “nevadas fuertes y generalizadas, posiblemente extremas”, con nevadas de hasta 9 a 15 pulgadas, “impactos significativos”.

El peligroso mal tiempo ya ha afectado la campaña para las asambleas electorales del 15 de enero en Iowa, donde se espera que a la nieve le sigan temperaturas gélidas que podrían descender por debajo de los 0 grados Fahrenheit (-18 Celsius) el día de las votaciones, la próxima semana.

De hecho, obligó a la campaña del expresidente Donald Trump a cancelar múltiples apariciones de la gobernadora de Arkansas Sarah Sanders y su padre, el exgobernador de Arkansas Mike Huckabee, quienes tenían previsto cortejar a los votantes de Iowa en nombre de Trump el lunes.

En Dakota del Sur, el alcalde de Sioux Falls, Paul TenHaken, instó a los residentes a no viajar si no era necesario y a dar tiempo y paciencia a los quitanieves para que puedan despejar las carreteras.

Gran parte del oeste y sur de Minnesota, así como el centro-oeste de Wisconsin, estaban bajo advertencias o avisos de tormenta invernal con acumulaciones de nieve de hasta 10 pulgadas.

El noroeste de Illinois también estaba bajo advertencia de tormenta invernal y los pronósticos anunciaban entre de 7 a 12 pulgadas de nieve el miércoles por la mañana temprano.

El área de Chicago, así como Gary, Indiana, estaban bajo avisos de tormenta invernal, con pronósticos que preveían hasta 6 pulgadas de nieve para el martes por la noche y ráfagas de viento de hasta 30 mph en Chicago. Las tasas de nevadas podrían exceder una pulgada por hora durante el día del martes, dijo el servicio meteorológico.