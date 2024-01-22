Al menos 40 millones de personas bajo alertas por un frío ártico al que le quedan pocos días

Video Condiciones invernales dejan al menos 80 muertos en EEUU: sigue el riesgo de frío congelante e inundaciones

Aunque se prevé una notable subida de temperaturas en los próximos días, todavía gran parte de Estados Unidos continúa afectada por una ola de frío ártico que alcanzó incluso a Texas y Florida, y que ha dejado unos 90 muertos.

Más de 40 millones de personas, desde el norte de Texas hasta los Grandes Lagos, amanecieron este lunes bajo alertas meteorológicas por las bajas temperaturas.

El aire ártico, la nieve, la aguanieve y el hielo seguirán presentes en partes de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Missouri, mientras el canal de humedad llevará lluvia congelante y aguanieve hacia el Medio Oeste, alcanzando los Grandes Lagos inferiores este mismo lunes, dice un boletín del Servicio Meteorológico Nacional publicado este lunes.

En Missouri, se emitieron avisos meteorológicos debido al riesgo de carreteras y aceras resbaladizas, y la posibilidad de cortes de energía en algunas áreas.

La sensación térmica en Iowa será de 20 grados Fahrenheit bajo cero en algunas partes. En el oeste del estado de Nueva York, se preveían temperaturas de unos 20 grados Fahrenheit y vientos de 10 mph, además de posibles nevadas.

El aire más frío causará nevadas desde el Medio Oeste hasta los Grandes Lagos inferiores y luego en partes de Nueva Inglaterra el martes, hasta el miércoles temprano.

La presión ártica se desplaza hacia el este pero entra una bolsa de humedad desde el golfo de México hacia las Grandes Llanuras del sur que traerá abundantes lluvias, dice la agencia.

En la costa oeste, se pronostican lluvias intensas en el norte de California y nieve en la Sierra Nevada. El tiempo inestable hará una pausa el martes por la noche.

Los pronósticos señalan que habrá un calentamiento constante que se extenderá por todo el país de oeste a este en los próximos días.

“Al no llegar más aire ártico desde Canadá, se prevé un calentamiento para el centro de Estados Unidos”, indicó la agencia meteorológica.

El tiempo helado rompe tuberías y congela fuentes en Memphis

Cuadrillas de obreros en Memphis, Tennessee, continuaban trabajando sin descanso el domingo para reparar tuberías rotas que habían hecho bajar la presión del agua en la ciudad. Algunos habitantes llevan días sin suministro y se le pidió a los 400,000 clientes de la empresa hervir el agua antes de usarla.

El CEO de la empresa Memphis Light, Gas and Water, Doug McGowen, dijo en un video colocado en las redes sociales el sábado que espera tener el domingo en la tarde un estimado de cuándo será restablecida la presión del agua.

Para el sábado en la tarde, la empresa había reparado 36 fuentes de agua y más de 2,000 filtraciones en viviendas y negocios. McGowen pidió a los residentes cerrar todos los grifos una vez suban las temperaturas, una medida que añadiría entre 5 y 10 millones de galones al día al sistema y ayudaría a recobrar la presión en las tuberías.

Rhodes College, en Memphis, empezó el sábado a pedirle a algunos alumnos a que regresen a sus hogares y a trasladar a otros a hoteles. Las clases serán virtuales lunes y martes.

“Les pedimos que POR FAVOR NO VENGAN al campus esos días debido a la situación con el agua y los peligros que ello causa”, dice el anuncio de la institución educativa.

El de Memphis era el sistema de agua más grande —aunque no el único— en Tennessee que sufrió problemas con sus tuberías de agua debido al clima inusualmente frío. La Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee indicó el sábado que 28 sistemas hídricos han pedido a la ciudadanía hervir agua antes de usarla.

