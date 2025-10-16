¿Cómo será el venidero invierno en EEUU? Estas son las predicciones de la NOOA

Video Mal tiempo causa estragos en varias zonas del país: se registran fuertes lluvias e inundaciones

Faltan poco más de dos meses para que inicie la estación favorita de muchos: el invierno. Sin embargo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ya dio su pronóstico de qué esperar de la temporada.

En su reporte, el Centro de Predicción Climática de la NOAA, pronostica temperaturas más cálidas de lo habitual durante el invierno en gran parte de los Estados Unidos contiguos.

Mientras que los estados del sur experimentarán muy probablemente un invierno más seco y cálido de lo habitual.

“Las mayores probabilidades de condiciones más cálidas de lo normal se sitúan en el suroeste, el sur de las Altas Llanuras y las zonas costeras del noroeste de Alaska. Las temperaturas medias estacionales por debajo de lo normal son favorables para el Panhandle de Alaska”, dice el reporte.

El pronóstico es menos claro para la mayoría de los estados del norte a lo largo de la frontera entre EEUU y Canadá. Estos estados tienen las mismas probabilidades de temperaturas por debajo del promedio y por encima de la media, según la NOAA.

El pronóstico es consistente con la presencia del fenómeno meteorológico conocido como La Niña en el país, advierte el reporte.

Los meteorólogos han dicho que esperan que La Niña dure hasta febrero de 2026 antes de volver a la fase neutra del ciclo cuando comience la estación primaveral. <br> Imagen NOAA

¿Habrá nevadas durante el invierno?

Este reporte de la NOAA no ofrecen predicciones de nevadas, pero sí pronostican precipitaciones por encima de lo normal entre diciembre y febrero.

Según Jon Gottschalck, jefe de predicción operativa del Centro de Predicción del Clima, "las condiciones más frías de lo normal son más probables para una región que va desde partes del noroeste del Pacífico, hacia el este para incluir el norte de las Rocosas, el norte de las Llanuras y la parte superior del valle del Mississippi", dijo en el reporte.

La NOOA no descarta la presencia de bajas temperaturas en caso de que se presente un vórtice polar.

Aunque un vórtice polar estratosférico suele ser más débil durante los inviernos en los que se encuentra presente La Niña, como es el caso este año, en caso de que suceda, las regiones medias podrían experimentar sobresaltos invernales incluso en una temporada dominada por la moderación térmica, dice el reporte.

No guardes el paraguas, habrá lluvias en el invierno

En cuanto a precipitación, el centro proyecta un invierno con precipitaciones por encima del promedio para el noroeste del Pacífico, norte de California, las Montañas Rocosas del norte, las Grandes Llanuras y el occidente de los Grandes Lagos.

Al contrario, se prevén condiciones más secas de lo normal en el sur del país, incluyendo el suroeste y el sureste.

¿A qué se debe este pronóstico para el invierno?

Estos patrones climáticos son coherentes con la reciente llegada La Niña al país, la fase más fría del ciclo El Niño-Oscilación del Sur (conocido como ENSO).

La NOAA anunció a principios de este mes que La Niña estaba de regreso, pero su impacto sería menor en Estados Unidos ya que se mostraría más debilitada que otros años.

Sin embargo, tanto La Niña como su opuesto, El Niño, la "fase cálida" del ciclo, ejercen una fuerte influencia sobre las condiciones meteorológicas en Norteamérica.

Cuando La Niña está activa, suele provocar sequías en las zonas meridionales del país y lluvias torrenciales en el noroeste del Pacífico y Canadá, según la NOAA.

Durante los meses de invierno, este fenómeno suele provocar condiciones más cálidas y secas en el sur y más frías en el norte, que suelen acompañarse de mayores cantidades de precipitaciones, explica la administración.

