Tormentas dejan al menos tres personas muertas en EEUU y miles sufren temperaturas bajo cero

Imágenes muestran el golpe de las inundaciones en medio de la feroz tormenta en EEUU

El mal tiempo en Oregon ha provocado tres muertes durante este fin de semana, informaron las autoridades del estado. Mientras que las bajas temperaturas seguirán afectando a gran parte del país, alertaron los meteorólogos este domingo.

En Portland, los médicos forenses investigaban la muerte por hipotermia de una mujer, mientras la lluvia helada y la intensa nevada caían en una ciudad más acostumbrada a las suaves lluvias invernales.

Los bomberos de Portland también informaron la muerte de una mujer de unos 30 años el sábado por la tarde. De acuerdo con los bomberos, una casa rodante se incendió cuando un pequeño grupo de personas utilizó una estufa de llama abierta para calentarse y un árbol cayó sobre el vehículo, provocando la propagación del fuego.

Otras tres personas escaparon, una de ellas con heridas leves, pero la mujer quedó atrapada en el interior, según los bomberos.

En otro lugar de Oregon, en Lake Oswego, las autoridades informaron que un árbol de gran tamaño cayó sobre una vivienda el sábado debido a los fuertes vientos y ello provocó la muerte de un anciano que se encontraba en el segundo piso.

A principios de semana ya se habían registrado muertes relacionadas con las condiciones meteorológicas en California, Idaho, Illinois y Wisconsin.

Bajas temperaturas seguirán afectando al país

Las temperaturas bajo cero en gran parte de Estados Unidos dejaron a millones de personas enfrentándose a un frío potencialmente peligroso este domingo, mientras las tormentas árticas amenazaban con condiciones cercanas a la ventisca en el noreste y varios centímetros de nieve en partes del sur.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que habrá condiciones ventosas y con temperaturas bajo cero en Montana y Dakota que podrían provocar una sensación térmica de hasta -70 grados Fahrenheit en la zona.

Según el servicio meteorológico, unos 95 millones de personas estaban bajo aviso o advertencia meteorológica por temperaturas bajo cero. Los meteorólogos dijeron que se esperaba que el frío intenso llegue hasta el norte de Texas. Incluso en partes del norte de Louisiana, Alabama y Georgia podría nevar.

En Shreveport, Louisiana, Mary Trammel se encontraba entre los residentes que se abastecieron de agua embotellada, alimentos y combustible para generadores antes de la previsión de temperaturas bajo cero y la caída de hasta una pulgada de nieve y hielo en las carreteras.

"Hace frío aquí fuera", dijo Tramel a KSLA-TV y agregó que compró pan e ingredientes para sopa suficiente para varios días.

Autoridades piden alejarse de carreteras

Las autoridades advirtieron a la gente que se mantuviera alejada de las carreteras en Buffalo, Nueva York, donde se pronosticaban nevadas de 1 a 2 pies de altura. La fuerte tormenta obligó a aplazar del domingo al lunes el partido de playoffs de la NFL entre los Buffalo Bills y los Pittsburgh Steelers.

Los Bills de la NFL pidieron a quienes estuvieran ansiosos por atender el llamado del equipo para ayudar a apalear la nieve acumulada en el Highmark Stadium, antes del partido del lunes, que mantuvieran su entusiasmo y esperaran instrucciones del equipo sobre cuándo sería seguro presentarse.

Los aeropuertos de todo el país se vieron afectados. Más de la mitad de los vuelos con origen o destino en el aeropuerto internacional de Buffalo Niagara fueron cancelados. También se cancelaron o retrasaron decenas de vuelos en los aeropuertos internacionales de Chicago O'Hare, Denver y Seattle-Tacoma.

Los meteorólogos también advirtieron este domingo que intensas ráfagas de nieve y viento podrían causar drásticas y repentinas pérdidas de visibilidad en el este de Pennsylvania y partes del norte de Nueva Jersey y Delaware.

El servicio meteorológico instó a la gente a permanecer fuera de las carreteras, diciendo que tales inclemencias del clima podrían traer "heladas que producirían una rápida caída de media pulgada de nieve en solo 10 a 15 minutos".

Una tormenta ártica en Arkansas, Mississippi y Tennessee

Se prevé que otra tormenta ártica que ha dejado fuertes nevadas en las Montañas Rocosas se extienda hacia el sur, trayendo entre cuatro y seis pulgadas de nieve a partes de Arkansas, el norte de Mississippi y el oeste de Tennessee.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, declaró el estado de emergencia antes de la llegada del mal tiempo para que los camiones de servicios públicos y los que transportan suministros esenciales pudieran responder con mayor flexibilidad.

Las autoridades de Jackson, la capital de Mississippi, se preparaban para las heladas de los próximos días, después de que las olas de frío de 2021 y 2022 provocaran la rotura de tuberías y la caída de la presión del agua en una ciudad de 150,000 habitantes.

"Nos sentimos tan seguros como podemos de que estamos preparados para lo que venga", dijo Ted Henifin, gerente interino del sistema de agua de Jackson, que ha tenido problemas desde hace mucho tiempo, a WAPT-TV. Agregó que 14 equipos estaban en estado de alerta para responder a cualquier tubería rota.

Más de 150,000 hogares y empresas de Oregon se quedaron sin electricidad este domingo tras las fuertes tormentas de nieve y hielo, según poweroutage.us. En Michigan y Wisconsin también se registraron apagones generalizados que afectaron a decenas de miles de personas.

