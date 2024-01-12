Caos aéreo y clases suspendidas por el sistema de tormentas invernales que cruza el país

Video Varios estados de EEUU en alerta por malas condiciones del tiempo: se prevén inundaciones y acumulación de nieve

Las clases y centenares vuelos fueron cancelados o sufrieron retrasos en partes del Sur y del Medio Oeste debido a la llegada de un nuevo sistema de tormentas de alto impacto, que también amenaza a la costa oeste con nevadas de récord.

En la mañana de este viernes eran más 1,600 los vuelos cancelados, con Chicago O'Hare, con más de 300, como el aeropuerto más afectado, según la página FlightAware, sitio dedicado a monitorear el tráfico aéreo. El jueves, más de 5,300 vuelos en Estados Unidos experimentaron retrasos mientras que 556 fueron cancelados.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió este viernes que el sistema de tormentas de gran envergadura traerá de todo, desde "vientos helados potencialmente mortales" en Dakota del Sur hasta la posibilidad de tornados en el Sur.

La agencia explicó en un boletín que se trata de un patrón "extremadamente activo" compuesto por un par de sistemas de tormentas que atravesarán el país durante todo el fin de semana.

La primera de estas tormentas se situó a última hora del jueves sobre las Llanuras del Sur y se estaba profundizando rápidamente mientras se desplazaba hacia el noreste hacia el Medio Oeste, con lluvias y tormentas eléctricas, vientos dañinos, granizo grande y posiblemente un tornado fuerte centrado sobre la región de Arkansas-Texas.

Los estados centrales de la costa del Golfo también recibirán "ráfagas de viento significativamente dañinas" y lluvias intensas que se extenderán hacia el norte en el Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra.

Se pronostica que una franja de nieve moderada a intensa se extienda desde el Valle del Missouri hacia los Grandes Lagos este viernes. Hasta la noche del sábado, es probable que se acumule más de un pie de nieve en porciones de Wisconsin y Michigan, lo que, combinado con vientos racheados de hasta 40 a 50 mph, generará condiciones de ventisca que harán imposible los desplazamientos por tierra.

Los candidatos republicanos en campaña antes de los caucus de Iowa del lunes se enfrentaban a una advertencia de ventisca que cubría la mayor parte del estado, y la campaña de Nikki Haley canceló tres actos de este viernes y dijo que organizaría "actos telefónicos".

"El flujo continuo de aire frío y con ráfagas del noroeste sobre los Grandes Lagos también provocará nieve en forma de efecto lago", dice l boletín.

Portland y Seattle se preparan para un tiempo gélido

En Portland, Oregon, una ciudad más acostumbrada a la lluvia invernal, se esperan nevadas abundantes y frío extremo, lo que ha levantado la preocupación de activistas por la cantidad de personas sin hogar y residentes de edad avanzada que podrían quedar atrapadas por la nieve o el hielo.

Blanchet House, una organización sin ánimo de lucro que presta servicios a personas sin hogar en Portland, reclamó unas 165 prendas de abrigo, ante la previsión de un tiempo invernal potencialmente mortal.

Julie Showers, portavoz de la organización, dijo que la gente estaba desesperada por tener ropa seca y zapatos después de días de lluvia fría. "Nos preocupan las congelaciones y la hipotermia. Hay muchas personas sin hogar en Portland que están en crisis de salud mental... y poco a poco se vuelven hipotérmicas tiradas en la calle porque no entienden el frío que está haciendo".

En Portland y Seattle, se esperaba que las temperaturas máximas rondaran entre los 32 y 26 grados Fahrenheit y mínimas de hasta 18 °F, desde el viernes hasta al menos el lunes.

La agencia para las personas sin hogar del condado de King, donde se encuentra Seattle, activó su nivel más alto de operaciones para condiciones meteorológicas adversas al menos hasta el martes, trabajando con las ciudades para abrir refugios 24 horas al día, 7 días a la semana, y con socios de transporte para traslados de personas a los refugios.

El Ayuntamiento de Seattle habilitó un área de refugio para 40 personas el jueves por la noche.

Preocupación por los inmigrantes en Chicago expuestos al frío intenso

Las tormentas y el clima invernal son solo la primera parte de la historia, ya que se avecina un embate de aire ártico en el interior del país a raíz del sistema de tormentas.

Las temperaturas extremadamente frías en las Llanuras del Norte se extenderán hacia las Llanuras Centrales este viernes y llegarán al Valle del Mississippi/Llanuras del Sur el sábado, dando lugar a numerosos récords diarios de temperaturas frías durante este fin de semana.

El NWS alerta sobre temperaturas mínimas récord en los -20 °F, -30 °F e incluso acercándose a -40 °F en las Llanuras del Norte el sábado por la mañana. Los vientos generalizados y racheados pueden generar sensaciones térmicas peligrosamente frías de hasta -35 °F a -50 °F para partes de las Llanuras del Norte y de -15 °F a -30 °F en las Llanuras Centrales.

En la zona de Chicago, que podría ver más de medio pie de nieve para el sábado, los defensores también se preocuparon por la creciente población de migrantes enviados desde la frontera entre Estados Unidos y México.

Cientos de ellos se alojan en ocho "autobuses térmicos" aparcados para evitar dormir a la intemperie mientras esperan espacio en los refugios municipales.

Entre ellos, Angelo Travieso, un venezolano traído en autobús desde Texas. Llevaba una chaqueta ligera y sandalias con calcetines.

"He dormido sentado porque casi no queda sitio", explica. "Los autobuses también son pequeños y prácticamente tienes que quedarte dentro por la calefacción, porque fuera hace un frío de muerte".



En las zonas más elevadas, se esperaba que la nieve intensa, los fuertes vientos y las condiciones de nieve blanca cubrieron las montañas de Oregon y dificultaran o imposibilitaran los desplazamientos, según el servicio meteorológico. La nieve fresca, de varios metros en algunas zonas, ya había cubierto las Cascadas a principios de semana.

El miércoles, una avalancha en una estación de esquí cercana al lago Tahoe, en California, arrastró a cuatro personas y causó la muerte de una de ellas.

En Idaho se buscaba el jueves a tres personas atrapadas por un alud en una zona de montaña cercana a la frontera con Montana. La zona llevaba varios días bajo aviso de peligro de avalancha debido a las nevadas y los vientos que han creado condiciones inestables en las laderas altas y empinadas.

Con información de AP.

