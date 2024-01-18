La ola de frío ártico causa decenas de muertes: el pronóstico es que vuelvan a caer las temperaturas

Video Por qué EEUU sufre frecuentes olas de frío ártico a pesar de que el planeta se está calentando

La intensa ola de frío ártico que cubre de extremo a extremo del país ha causado desde la semana pasada decenas de muertes y sigue provocando apagones y caos en el tráfico aéreo, de acuerdo con reportes de autoridades estatales.

Se han atribuido al menos 30 muertes en todo el país a las tormentas, y más en Tennessee que en ningún otro estado. Entre las muertes relacionadas con las tormentas se encuentran la de un camionero que chocó contra un tractor en la interestatal, la de un hombre que cayó por una claraboya mientras limpiaba el tejado de su negocio y la de una mujer que murió de hipotermia tras ser encontrada inconsciente en su casa.

Esta semana las autoridades de Tennessee elevaron a 14 el número de víctimas mortales después de que la tormenta dejara más de nueve pulgadas de nieve desde el domingo. Incluso después de que la nieve disminuyera, las temperaturas cayeron por debajo de cero grados Fahrenheit en algunas partes del estado, creando la mayor demanda de energía eléctrica jamás registrada en los siete estados a los que da servicio la Tennessee Valley Authority.

En Oregon tres personas murieron y un bebé resultó herido este miércoles después de que un cable eléctrico cayera sobre un vehículo durante una tormenta en Portland, que complicó las condiciones de caminos y autopistas en la región noroeste de EEUU.

El cable cayó sobre el auto después de ser derribado por la rama de un enorme árbol, dijo el portavoz del departamento de bomberos de la ciudad, Rick Graves, citado por la AP.

Se cree que los pasajeros del vehículo fallecieron al salir del auto y recibir una descarga eléctrica, añadió. Los tres fallecidos —dos adultos y un adolescente— fueron encontrados muertos en la calle a la llegada de los bomberos, y el bebé fue trasladado a un hospital, añadió.

El condado de Shelby, que incluye Memphis, es el que más muertes ha registrado durante este frente frío, con cinco muertes en el área. Las autoridades estatales y locales se han negado a revelar muchos detalles sobre las muertes, citando preocupaciones por la privacidad de las familias involucradas.

Eso ha dificultado el conteo oficial de las víctimas, sin embargo se estima que al menos 43 personas han muerto en nueve estados desde la llegada del frente frío de invierno que se registró desde el pasado fin de semana, según informó CNN.

Un trabajador de la empresa eléctrica de Oregon trabaja restableciendo el tendido afectado por la tormenta helada. Imagen Jenny Kane/AP

En las inmediaciones de Portland se formaron grandes carámbanos de hielo en tejados y autos, y el hielo cubría ramas, plantas y hojas como una gruesa capa de cristal. Grandes partes de la región se encontraban el miércoles bajo alertas por hasta una pulgada de hielo, lo que promete sumarse a los daños que causó una tormenta durante el fin de semana.

Escuelas y edificios administrativos permanecieron cerrados mientras las autoridades advertían de presencia de hielo en los caminos y la posibilidad de nuevos apagones, incluso mientras las cuadrillas pasaban dificultades para restablecer el servicio a miles de personas que han estado sin luz durante días.

La tormenta obligó a cancelar o demorar vuelos, incluso en Vancouver, Canadá, en donde una intensa nevada cubrió la ciudad y entorpeció el tráfico, informó The Canadian Press. La ciudad vio acumularse casi 8 pulgadas de nieve.

Entra un nuevo frente con más frío y nieve

La tormenta invernal ha azotado el extremo noroeste mientras buena parte del resto del país lidiaba con un crudo invierno que en algunas partes puso en riesgo el suministro eléctrico. Más de 90,000 viviendas y negocios —la mayoría de ellos en Oregon— se quedaron sin luz en todo el país, según PowerOutage.us.

Las gélidas temperaturas se extendieron el miércoles hasta el norte de Florida, en el sur del país, dijo Bob Oravec, del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura alcanzó los 5 grados Fahrenheit en Chicago y 6 °F en Detroit, mucho más frío que en la capital de Alaska, Juneau, donde el termómetro indicó 18 Fahrenheit.

Tras una breve pausa en la ola de frío, sobre todo hacia el sur del país, la próxima ronda de aire ártico se prevé que se desarrolle a última hora de este jueves y persista hasta el viernes sobre partes de las Cascadas y la cuenca baja de Columbia.

En el noroeste de Oregon y Washington la precipitación se mantendrá en forma de lluvia, lo que podría dar lugar a inundaciones ya que los suelos de la zona están muy saturados, advirtió este jueves la agencia en un boletín con el pronóstico. La amenaza de lluvia excesiva se desplazará hacia el norte de California con posibles inundaciones repentinas aisladas adicionales.

Las bandas de nieve de efecto lago continuarán cubriendo los lagos Erie y Ontario, donde es posible un pie adicional hasta mañana por la mañana.

El temporal invernal llega también al valle medio del Mississippi, con probabilidad de que la nieve se extienda desde el centro-norte de las Llanuras hasta el Medio y Bajo Oeste y el Atlántico Medio el viernes.

La lluvia helada es también una preocupación sobre porciones del valle de Tennessee. Avisos de tormenta invernal también están en vigor en algunas zonas del centro de los Apalaches antes de que llegue la nieve fuerte y los vientos racheados que se esperan a primera hora del viernes.

Chicago lidia con el frío extremo y los inmigrantes enviados desde Texas

Con temperaturas por debajo del punto de congelación en Chicago, decenas de solicitantes de asilo se albergan en el piso superior de una biblioteca hasta que se aplaque el brutal frío que azota a buena parte del país.

Hay poca claridad en cuanto a los planes de Chicago para ofrecer albergue inmediato al creciente número de migrantes que llegan a la tercera ciudad más grande del país.

Chicago ha tenido problemas durante más de un año para alojar a los recién llegados hasta que se libere espacio en los albergues, y ha recurrido a medidas que, según el gobierno local, son provisionales. La semana pasada fueron autobuses estacionados. Antes de eso, la solución consistió en utilizar vestíbulos de aeropuertos y cuarteles de policía. Esta respuesta improvisada tiene cansados a voluntarios, grupos sin fines de lucro y migrantes que desconfían de la falta de un plan a largo plazo, en particular durante los largos inviernos de la ciudad.

Más de 33,000 migrantes, en su mayoría venezolanos, han llegado a Chicago desde 2022. Actualmente, casi 15,000 migrantes viven en 28 albergues y la ciudad no para de abrir más. Muchos migrantes se han ido a otros lugares o viven con familiares y amigos en la zona. Chicago, al igual que otras ciudades, ha ofrecido boletos de autobús para salir de la ciudad.

Nueva York y Filadelfia finalmente recibieron algo de nieve, con lo que más o menos concluyó una seguía. Cinco personas murieron atropelladas por un tráiler en la autopista interestatal 81 en el noreste de Pensilvania, luego de bajar de sus vehículos tras un choque por separado sobre el pavimento resbaladizo. Los investigadores aún no determinan la causa exacta.

Con información de AP.