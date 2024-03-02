Poderosa tormenta en California y Nevada obliga cierre de carretera interestatal y deja 'montañas' de nieve

Video Conductores manejaron ‘a ciegas’ debido a la fuerte tormenta de nieve en California

Una poderosa tormenta de nieve azotó durante la noche la Sierra Nevada y la tormenta más grande de la temporada obligó a cerrar un largo tramo de la Interestatal-80 en California mientras ráfagas de viento y fuertes lluvias azotaron zonas más bajas, dejando decenas de miles de clientes sin electricidad.

Se esperan hasta 10 pies (3 metros) de nieve en algunas áreas. El Servicio Meteorológico Nacional en Reno, Nevada, dijo el viernes por la noche que espera que la nieve más intensa llegue después de la medianoche, continuando con condiciones de ventisca y vientos hasta el sábado que podrían reducir la visibilidad a un cuarto de milla o menos.

Un trabajador limpia una carretera con un quitanieves durante una tormenta de nieve, el viernes 1 de marzo de 2024, en Truckee, California. Imagen Brooke Hess-Homeier/AP



Se espera un “peligro de avalancha de alto a extremo” hasta el domingo por la noche en toda la Sierra central, incluida el área metropolitana del Lago Tahoe, dijo el servicio meteorológico.

Pacific Gas & Electric informó alrededor de las 4 am del sábado que 39,000 hogares y empresas se encontraban sin electricidad.

Un aparente tornado el viernes por la tarde en el condado de Madera causó algunos daños a una escuela primaria, dijo Andy Bollenbacher, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Hanford.

Algunas de las estaciones de esquí que cerraron el viernes dijeron que planeaban permanecer cerradas el sábado para excavar con miras a reabrir el domingo.

La tormenta comenzó a azotar la región el jueves. Una advertencia de tormenta de nieve hasta el domingo por la mañana cubre un tramo de 482 kilómetros (300 millas) de montañas.

Los meteorólogos predicen que es posible que caigan hasta 10 pies (3 metros) de nieve en las montañas alrededor del lago Tahoe para el fin de semana, con 3 a 6 pies (0,9 a 1,8 metros) en las comunidades a orillas del lago y más de un pie (30 centímetros) posibles en los valles del frente oriental de la Sierra, incluida la ciudad de Reno.

El Parque Nacional Yosemite cerró el viernes y las autoridades dijeron que permanecería cerrado al menos hasta el mediodía del domingo.