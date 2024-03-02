Cambiar Ciudad
California

Poderosa tormenta en California y Nevada obliga cierre de carretera interestatal y deja 'montañas' de nieve

Una poderosa tormenta de nieve azota la zona de Sierra Nevada mientras ráfagas de viento y fuertes lluvias caen en zonas más bajas. Decenas de miles de clientes se quedaron sin electricidad el viernes por la noche y un tramo de 100 millas de la Interestatal-80 permanece cerrado indefinidamente.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Conductores manejaron ‘a ciegas’ debido a la fuerte tormenta de nieve en California

Una poderosa tormenta de nieve azotó durante la noche la Sierra Nevada y la tormenta más grande de la temporada obligó a cerrar un largo tramo de la Interestatal-80 en California mientras ráfagas de viento y fuertes lluvias azotaron zonas más bajas, dejando decenas de miles de clientes sin electricidad.

Se esperan hasta 10 pies (3 metros) de nieve en algunas áreas. El Servicio Meteorológico Nacional en Reno, Nevada, dijo el viernes por la noche que espera que la nieve más intensa llegue después de la medianoche, continuando con condiciones de ventisca y vientos hasta el sábado que podrían reducir la visibilidad a un cuarto de milla o menos.

Un trabajador limpia una carretera con un quitanieves durante una tormenta de nieve, el viernes 1 de marzo de 2024, en Truckee, California.
Un trabajador limpia una carretera con un quitanieves durante una tormenta de nieve, el viernes 1 de marzo de 2024, en Truckee, California.
Imagen Brooke Hess-Homeier/AP


Se espera un “peligro de avalancha de alto a extremo” hasta el domingo por la noche en toda la Sierra central, incluida el área metropolitana del Lago Tahoe, dijo el servicio meteorológico.

PUBLICIDAD

Más sobre California

Nevadas por 'efecto lago' dificultan el regreso a quienes viajaron durante Acción de Gracias
6 mins

Nevadas por 'efecto lago' dificultan el regreso a quienes viajaron durante Acción de Gracias

Meteorología
Fuerte nevada cubre partes de EEUU: se espera más nieve y frías temperaturas esta semana
4 mins

Fuerte nevada cubre partes de EEUU: se espera más nieve y frías temperaturas esta semana

Meteorología
Nueva York y Michigan se preparan para grandes nevadas por el 'efecto lago'
3 mins

Nueva York y Michigan se preparan para grandes nevadas por el 'efecto lago'

Meteorología
Semana de Acción de Gracias comienza con mal tiempo en las dos costas: qué zonas recibirán más lluvias y nieve
5 mins

Semana de Acción de Gracias comienza con mal tiempo en las dos costas: qué zonas recibirán más lluvias y nieve

Meteorología
Tormentas invernales azotan a EEUU: pronostican mal tiempo en esta semana de Acción de Gracias
5 mins

Tormentas invernales azotan a EEUU: pronostican mal tiempo en esta semana de Acción de Gracias

Meteorología
Clima extremo: tormentas e inundaciones en la Costa Oeste; azotes invernales en la Costa Este
3 mins

Clima extremo: tormentas e inundaciones en la Costa Oeste; azotes invernales en la Costa Este

Meteorología
El implacable domo de calor se posa sobre el oeste de EEUU
3 mins

El implacable domo de calor se posa sobre el oeste de EEUU

Meteorología
Servicio Meteorológico Nacional predice fuerte tormenta invernal en la primera semana de primavera
3 mins

Servicio Meteorológico Nacional predice fuerte tormenta invernal en la primera semana de primavera

Meteorología
California espera más nevadas intensas a pesar de que la tormenta se aleja
3 mins

California espera más nevadas intensas a pesar de que la tormenta se aleja

Meteorología
Vehículos quedan atascados en carreteras de California por las nevadas: “Estaba horrorizada”
1:06

Vehículos quedan atascados en carreteras de California por las nevadas: “Estaba horrorizada”

Meteorología

Las autoridades de California cerraron el viernes 160 kilómetros (100 millas) de la I-80 debido a “giros, fuertes vientos y baja visibilidad”.

Pacific Gas & Electric informó alrededor de las 4 am del sábado que 39,000 hogares y empresas se encontraban sin electricidad.

Un aparente tornado el viernes por la tarde en el condado de Madera causó algunos daños a una escuela primaria, dijo Andy Bollenbacher, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Hanford.

Algunas de las estaciones de esquí que cerraron el viernes dijeron que planeaban permanecer cerradas el sábado para excavar con miras a reabrir el domingo.

La tormenta comenzó a azotar la región el jueves. Una advertencia de tormenta de nieve hasta el domingo por la mañana cubre un tramo de 482 kilómetros (300 millas) de montañas.

Los meteorólogos predicen que es posible que caigan hasta 10 pies (3 metros) de nieve en las montañas alrededor del lago Tahoe para el fin de semana, con 3 a 6 pies (0,9 a 1,8 metros) en las comunidades a orillas del lago y más de un pie (30 centímetros) posibles en los valles del frente oriental de la Sierra, incluida la ciudad de Reno.

El Parque Nacional Yosemite cerró el viernes y las autoridades dijeron que permanecería cerrado al menos hasta el mediodía del domingo.

Video Parque Nacional Yosemite cierra por los riesgos de la tormenta invernal
Relacionados:
CaliforniaFrente FríoOla de FríoAlerta de fríoTormenta invernal

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD