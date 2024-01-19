Cambiar Ciudad
Frío polar: las costas este y oeste de EEUU se preparan para una nueva ola de nieve y hielo

La ciudad de Nueva York, que el martes registró su primera nevada en más de dos años, estaba en el punto de mira luego de que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió de que podrían acumularse de 3 a 5 pulgadas de nieve el viernes en el estado.

Univision y AP
Un nuevo frente de frío polar se extenderá por gran parte del centro y este de EEUU con temperaturas extremadamente bajas y fuertes nevadas desde el Medio Oeste hasta el Atlántico Medio, según el pronóstico publicado este viernes por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS)

Aunque no se espera que sea tan frío como el frente que a lo largo de esta y la semana pasada ha dejado hasta 45 muertos, sí que se registrarán temperaturas bajo cero tan al sur como Missouri y Kansas el sábado por la mañana, mientras que sensaciones térmicas de -20 °F a -30 °F serán comunes hasta el domingo por la mañana.

A medida que el aire ártico se desplace sobre los Grandes Lagos, se producirán precipitaciones de nieve con efecto lago. Las nevadas serán fuertes localmente en partes de la península de Michigan, el noroeste de Indiana y desde el noreste de Ohio al extremo noroeste de Pennsylvania. También en partes de Nueva York.

De hecho, la ciudad de Nueva York, que el martes registró su primera nevada en más de dos años, estaba en el punto de mira de muchos luego de que el NWS advirtiera de que podrían acumularse de 3 a 5 pulgadas de nieve en el estado y en partes de Nueva Jersey y Pennsylvania.

En la costa oeste, la gobernadora de Oregon declaró el jueves por la noche una emergencia estatal tras los pedidos de ayuda de múltiples condados “al entrar en el sexto día de consecuencias graves” de una meteorología marcada por la lluvia helada.

Más de 100,00 clientes continuaban sin servicio eléctrico debido a los graves daños causados desde el sábado por una tormenta de hielo, de acuerdo con la página PowerOutage.

“Nos quedamos sin electricidad el sábado, y ayer nos dijeron que podrían pasar más de dos semanas hasta que regrese”, indicó Jamie Kenworthy, una agente inmobiliaria en Jasper, en el condado de Lane.

“Nosotros tenemos un generador de gasolina que compramos el año pasado y ahora mismo está haciendo funcionar un calentador”, explicó, “Además tenemos una estufa de gas natural y he estado encendiendo dos de los quemadores para tratar de ayudar a calentar la casa".

En las dos últimas semanas, las tormentas han azotado gran parte de Estados Unidos con lluvia, nieve, viento y temperaturas gélidas, paralizando el tráfico y el transporte aéreo.

