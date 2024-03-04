California espera más nevadas intensas a pesar de que la tormenta se aleja

Video Vehículos quedan atascados en carreteras de California por las nevadas: “Estaba horrorizada”

Aunque la nieve y los fuertes vientos que azotaron durante el fin de semana la Sierra Nevada y la Región Intermontañosa del Oeste estaban este lunes disipándose de forma gradual, los meteorólogos advirtieron que se esperaban más nevadas en las montañas del norte de California.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantenía en la mañana de este lunes bajo alerta por tormentas invernales a buena parte de la frontera entre California y Oregon, y partes del norte de la Sierra Nevada.

El fin de semana, una poderosa tormenta de nieve obligó a cerrar carreteras y estaciones de esquí. Secciones de la Interestatal 80 al oeste y al norte del lago Tahoe todavía estaban cerradas el domingo por la noche, sin estimación de reapertura, dijo la Patrulla de Caminos de California (CHP).

La oficina de CHP en South Lake Tahoe advirtió a los automovilistas que se requieren cadenas en las rutas a través de las montañas, donde cayeron más de 7 pies de nieve durante el fin de semana.

Las advertencias de ventisca en su mayoría ya habían expirado, pero era probable que se produjeran tormentas eléctricas dispersas y que caigan otros dos pies de nieve en elevaciones más altas, dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento.

Los estragos de las nevadas en California

La tormenta de varios días provocó atascos de tráfico y cierres en la I-80 y muchas otras carreteras, cerró estaciones de esquí durante dos días y dejó a miles de hogares y negocios sin electricidad.

Al amanecer de este lunes poco más de 10,000 clientes siguen sin energía eléctrica en el estado.

Palisades Tahoe, el centro turístico más grande en el extremo norte del lago Tahoe, fue una de las varias estaciones de esquí que cerraron la mayoría o todos las telesillas por segundo día consecutivo el domingo. Palisades informó un total de 6 pies de nieve en tres días.

Kevin Dupui, que vive en Truckee, justo al noroeste del lago Tahoe, dijo que su quitanieves se rompió, pero en realidad no importaba porque de todos modos no había ya lugar donde poner toda la nieve.

Los residentes y turistas parecen estar prestando mayor atención a las advertencias de quedarse en casa, destacó Dupui. "Las carreteras no han estado muy seguras, por lo que realmente no queremos que la gente conduzca", agregó.

Otra residente de Truckee, Jenelle Potvin, dijo que al principio algunos lugareños incrédulos pensaron que “se exageraba” sobre la tormenta que se avecinaba. Pero entonces comenzaron las implacables nevadas el viernes por la noche.

“Definitivamente, fue una importante tormenta de nieve. Y nos despertamos con mucha nieve, nunca amainó”, dijo Potvin el domingo. Sus vecinos andaban en motos de nieve y practicaban esquí de fondo en las calles.

El meteorólogo William Churchill calificó el sábado la tormenta como “extrema” para Sierra Nevada, pero dijo que no esperaba que se batieran récords.

La tormenta comenzó a azotar la región el jueves. Una advertencia de tormenta de nieve generalizada hasta el domingo por la mañana cubrió unas 300 millas de una zona montañosa.

Las autoridades de California cerraron el viernes 100 millas de la I-80, la ruta principal entre Reno y Sacramento, debido a “giros, fuertes vientos y baja visibilidad”. No hubo una estimación de cuándo se reabriría la autopista desde la frontera entre California y Nevada al oeste de Reno hasta cerca de Emigrant Gap, California.

Rudy Islas pasó unos 40 minutos sacando su auto antes de ir a trabajar a una cafetería en Truckee el domingo por la mañana. Ni él ni sus clientes se sintieron abrumados por la nieve, dijo. "Para ser honesto, si eres local, no es gran cosa. Creo que mucha gente está acostumbrada a la nieve y se prepara para ella", declaró.

