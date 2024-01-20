Las intensas tormentas invernales no darán respiro hasta la próxima semana

Video Ola de frío ártico causa al menos 60 muertes en EEUU: algunas de las víctimas fallecieron por hipotermia

Las temperaturas gélidas sumadas a la gran velocidad del viento del fuerte sistemas de tormentas invernales, han creado condiciones peligrosamente frías en gran parte de Estados Unidos, desde Montana hasta el norte de Florida.

Estas condiciones han persistido después de dos semanas de tormentas que convirtieron carreteras en heladas trampas mortales, congelaron personas desde Oregón hasta Tennessee y provocaron cortes de energía que podrían tardar semanas en solucionarse. No se espera un descongelamiento hasta el lunes.

El terrible frío siguió a una semana de tormentas a las que se atribuyeron al menos 61 muertes en Estados Unidos, muchas de ellas por hipotermia o accidentes de tráfico.

Brutal clima invernal azota a gran parte de Estados Unidos

El sábado, el clima ártico trajo más miseria a gran parte de Estados Unidos, especialmente para las personas que no están acostumbradas a un frío tan intenso en lugares como Memphis, Tennessee.

Se rompieron tantas tuberías en Memphis que la presión del agua cayó en toda la ciudad causando preocupación por la posibilidad de contaminación. Memphis Light, Gas & Water instó a sus más de 400,000 clientes a hervir agua para beber o lavarse los dientes o utilizar suministros embotellados el sábado mientras los equipos trabajaban las 24 horas del día para reparar los daños.

La empresa de servicios públicos dijo que más de 100 empleados se ofrecieron como voluntarios el sábado para identificar roturas e instó a los residentes a informar sobre fugas en la calle, en casas y en edificios desocupados.

Sin agua desde el jueves por la mañana, Pamela Wells fue visitada el sábado por un trabajador que le preguntó si tenían una fuga.

“Mi esposo dijo: '¿Cómo podemos tener una fuga si no tenemos agua?'”, dijo.

Habían llenado una bañera con agua para descargar los inodoros cuando notaron que la presión bajaba, dijo Wells. Para todo lo demás, utilizaban un suministro cada vez menor de agua embotellada hasta que su calle se volvió transitable el sábado y sus amigos trajeron suministros frescos.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Memphis abrió siete estaciones de distribución de agua embotellada el sábado, una en cada distrito municipal. Otros dos estaban operando en las estaciones de bomberos. Uno tenía 300 autos alineados cuando abrió el sábado, dijo la directora de Manejo de Emergencias del condado de Shelby, Brenda Jones, en una entrevista telefónica.

El problema de las bajas sensaciones térmicas

Una gran franja de Estados Unidos estaba bajo avisos de baja sensación térmica, desde Montana hasta el centro de Florida. Fue particularmente duro en el Medio Oeste. El viento hizo sentir una temperatura de -16 grados Fahrenheit en Iowa City el sábado, y la sensación térmica durante la noche rondaba los cero grados en Oklahoma City.

La nieve disminuyó gradualmente en el noreste después de cubrir una gran área que incluye Washington y la ciudad de Nueva York. En Nueva York, grupos de ayuda distribuyeron el sábado alimentos y ropa cerca de una escuela primaria a inmigrantes que se abrigaron con abrigos gruesos y gorros de lana para protegerse de las gélidas temperaturas.

Más nieve llegaría a Virginia del Oeste, donde el servicio meteorológico predijo hasta 4 pulgadas más el sábado, junto con vientos con ráfagas de 40 mph, lo que provocó sensación térmica de hasta 20 grados bajo cero.

Más nieve azotó el noroeste de Indiana del viernes al sábado, creando condiciones casi blancas cerca del lago Michigan y volviendo traicionero el concurrido corredor de carreteras que entra y sale de Chicago.

Solo Tennessee registró 19 muertes, incluido un hombre de 25 años encontrado muerto en el piso de una casa móvil en Lewisburg después de que un calentador se volcara y se apagara, dijo Bob Johnson, jefe adjunto de la Oficina del Sheriff del condado de Marshall. "Había hielo en las paredes", dijo Johnson.

Hay esperanza de un pronto final del clima invernal inclemente, pero no para todo el país

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la próxima semana se esperan temperaturas superiores a la media para esta época del año en casi todo el país, lo que facilitará las reparaciones y la normalización de la vida en las áreas afectadas por el frío intenso.

Según NOAA, la mitad norte del país tenderá a ver temperaturas superiores al promedio entre febrero y abril en áreas como el noroeste del Pacífico donde se prevee entre un 40% y un 60% de posibilidades de ver un clima más cálido de lo normal durante los próximos meses.

Sin embargo, no todos las áreas correrán con la misma suerte. Se prevé que en gran parte de Texas, especialmente en el oeste del estado, se vea un patrón opuesto con temperaturas por debajo del promedio desde ahora hasta abril.

Se espera también que los estados del Golfo experimenten temperaturas casi normales y que los estados del sur vean un invierno húmedo continuar hasta la primavera, incluyendo el sur de California, los estados de las llanuras y gran parte del sur de la costa este.

Con información de The Associated Press