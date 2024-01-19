Cambiar Ciudad
Estados Unidos

Nuevo sistema de tormentas impacta gran parte de EEUU durante el fin de semana: más de 100 millones de personas bajo alerta

El origen de estas tormentas es una oleada de aire ártico que se extenderá por la mayor parte del país durante el fin de semana, provocando temperaturas bajo cero hasta el sur de Missouri y Kansas el sábado por la mañana, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Video ¿Cómo vestirse durante una ola de frío? Estas son las claves

Un sistema de tormentas de rápido impacto que se desplaza por el Atlántico Medio y partes del noreste de Estados Unidos mantiene a más de 100 millones de personas en alerta por nieve y por una oleada de aire ártico.

Detrás de las tormentas hay una oleada de aire ártico que se extenderá por la mayor parte del país durante el fin de semana, provocando temperaturas bajo cero hasta el sur de Missouri y Kansas el sábado por la mañana, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los neoyorquinos fueron advertidos de que las carreteras podrían quedar cubiertas con hielo peligroso este fin de semana, mientras las inclemencias del tiempo continúan. Un aire extremadamente gélido se extendió hacia el Medio Oeste desde Canadá el viernes y varios estados estaban bajo alerta, mientras los meteorólogos indicaron que los vientos helados bajaran a -30 grados Fahrenheit, hasta el domingo por la mañana.

El viernes cayó nieve más intensa de lo previsto en la ciudad de Nueva York, Baltimore y Washington DC. Las tormentas han azotado el noroeste, el medio oeste, las llanuras, el sur y el noreste del Pacífico con bajas temperaturas, fuertes nevadas y vientos durante las últimas dos semanas.

En Colorado, las advertencias de avalanchas han sido canceladas tras varios días de condiciones peligrosas en las laderas de las montañas. Las condiciones parecen mejorar ligeramente de cara al fin de semana.

Mientras tanto, en el noroeste del Pacífico, la nieve, que se convirtió en aguanieve y lluvia helada en partes de Washington y Oregon el viernes, puede provocar carreteras resbaladizas y viajes peligrosos hasta el sábado.

Video Pasos de pingüino, la clave para no resbalarte en la nieve o el hielo: aprende a imitarlos


A lo largo de este fin de semana, otra tormenta llega a la costa desde el Océano Pacífico, trayendo fuertes lluvias al centro y norte de California.

Como consecuencia de las condiciones meteorológicas, al menos 778 vuelos han sido cancelados este viernes con origen o destino Estados Unidos, mientras que 1,637 sufrieron retrasos. Los aeropuertos de La Guardia, en Nueva York, y el Reagan National de Washington DC están siendo los más afectados.

En las últimas horas, la nieve ha estado cayendo en muchos lugares desde Indiana hasta Delaware y ciudades como Cincinnati, Pittsburgh, Washington, D.C., Baltimore, Filadelfia y Nueva York han amanecido cubiertas de nieve.

Sin embargo, la próxima semana parece ser significativamente más templada casi de costa a costa, dicen los meteorólogos. De hecho, alrededor del 90% del país debería ver temperaturas normales o superiores a lo normal a mediados de la próxima semana.

Más de 50 muertos por nevadas en las últimas dos semanas

Dos semanas de tormentas que han convertido las carreteras en trampas mortales. Hasta ahora se atribuye a la lluvia, la nieve, el viento y las temperaturas extremadamente frías la causa de al menos 50 muertes en Estados Unidos durante las últimas dos semanas.

En la costa oeste, el gobernador de Oregón declaró una emergencia estatal el jueves por la noche, casi una semana después del inicio de una devastadora tormenta de hielo.

Miles de residentes se han quedado sin electricidad desde el fin de semana pasado en partes del valle de Willamette, en Oregón, debido a la lluvia helada.

Las escuelas públicas de Portland cancelaron clases por cuarto día consecutivo en medio de preocupaciones sobre carreteras heladas y daños por agua a los edificios, y también se ordenó el cierre de las oficinas estatales en Portland el viernes.

El frío en el estado de Washington fue el responsable de cinco muertes. Las personas, la mayoría de ellas presuntamente sin hogar, murieron por exposición al frío en solo cuatro días la semana pasada en Seattle cuando las temperaturas cayeron muy por debajo del punto de congelación, dijo la oficina del médico forense.


