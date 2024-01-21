Lo que hay que saber sobre cómo afecta la ola de frío polar la capacidad de carga de los autos eléctricos

Video Frío extremo, todo un reto para conductores de autos eléctricos en el área de Chicago: esto deben saber

Las temperaturas extremadamente bajas que se han registrado desde Chicago hasta el norte de Texas han complicado la vida para los propietarios de vehículos eléctricos, con una autonomía de conducción reducida y horas de espera en las estaciones de carga.

En Oak Brook, Illinois, cerca de Chicago, reporteros de televisión encontraron la semana pasada varios Tesla que se estaban quedando sin energía mientras hacían largas colas para conseguir acceder a una estación de carga. La temperatura alcanzó una mínima de -9 grados Fahrenheit.

En las afueras de Ann Arbor, Michigan, vehículos Tesla estaban enchufados la semana pasada en seis de las ocho estaciones de carga mientras el viento aullaba con una temperatura de 7 grados Fahrenheit. Al menos un conductor estaba casi sin energía.

Es bien sabido que los vehículos eléctricos pierden parte de su autonomía con el frío, especialmente en temperaturas bajo cero como las que afectaron la zona media del país esta semana. Los estudios encontraron que la pérdida de alcance varía del 10% al 36%.

Los vehículos eléctricos tampoco se cargan tan rápido en condiciones de frío extremo. Algunos propietarios de Tesla cerca de Chicago dijeron a los periodistas que sus autos no se cargarían en absoluto.

Los expertos reconocen que el clima frío puede ser difícil para los vehículos eléctricos, pero dicen que con un poco de planificación y algunos ajustes, los propietarios deberían poder viajar prácticamente con normalidad.

¿Cuál es el problema de los autos eléctricos con el frío extremo?

Dentro de las baterías de los vehículos eléctricos, los iones de litio fluyen a través de un electrolito líquido, produciendo electricidad. Pero viajan más lentamente a través del electrolito cuando hace frío y no liberan tanta energía. Eso reduce el alcance y puede agotar la batería más rápido.

Lo mismo sucede a la inversa. Dado que los electrones se mueven más lentamente, la batería no puede aceptar tanta electricidad de un enchufe de carga. Eso ralentiza la carga.

El problema es que cuando las temperaturas caen, las baterías necesitan una temperatura mínima para operar y que los electrones se muevan. Y tienen que ser aún más altas en estaciones de carga rápida como la de Tesla.

"Casi cualquier sustancia química se ralentiza cuando alcanza una temperatura baja", dijo Neil Dasgupta, profesor asociado de Ingeniería en la Universidad de Michigan. "Eso es algo que la naturaleza nos ha dado y tenemos que lidiar con eso", agregó.

En una estación en Pittsfield Township, Michigan, justo al sur de Ann Arbor, a la batería del Tesla de Ankita Bansal solo le quedaba el 7% de su carga. Lo enchufó, pero el auto no cargaba. En cambio, la pantalla decía que la batería se estaba calentando. Después de alcanzar la temperatura adecuada, tardaría una hora y 50 minutos en alcanzar una carga completa, decía la pantalla.

"Me queda un largo camino por recorrer", dijo Bansal, una estudiante de posgrado de la Universidad de Michigan que quería llegar a una carga completa porque no tiene una estación de carga en casa.

Cómo hacer que funcione un auto eléctrico en condiciones de frío extremo

Bruce Westlake, presidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos del Este de Michigan, dijo que la mayoría de los vehículos eléctricos están programados para calentar la batería si el conductor le dice al sistema de navegación del vehículo que se acerca un viaje a la estación de carga.

Muchos de los que piensan que sus autos no se cargan son nuevos en el mundo de los vehículos eléctricos y no saben cómo “preacondicionar” sus baterías, dijo Westlake, que tiene dos Teslas.

"Simplemente están aprendiendo", dijo. "Y Tesla no es muy bueno explicando algunas cosas", agregó. AP le dejó un mensaje a Tesla buscando comentario.

En temperaturas gélidas, puede tomar media hora calentar la batería para que esté lista para cargarse, explicó Westlake. El preacondicionamiento de la batería cuesta algo de autonomía, aunque normalmente son sólo unas pocas millas, afirmó.

Bansal, que ha tenido su Tesla sólo durante una semana, no sabía cómo preacondicionar el coche antes de cargarlo, pero ahora sí lo sabe.

A unos cuantos puestos de distancia de ella, el Tesla Model 3 de Kim Burney se cargaba un poco más lento que en temperaturas normales. Había conducido más lejos de lo que pensaba en una visita a su dentista en Ann Arbor el miércoles por la mañana y quería tener una carga completa para el resto del viaje del día. Entonces 'le dijo' al auto que iba a la estación de carga y ya estaba listo cuando llegó y lo enchufó.

Al igual que Westlake, Burney enfatizó que los conductores de vehículos eléctricos deben planificar con anticipación, especialmente en climas fríos. El automóvil, comentó, le dirá dónde están las estaciones de carga y cuánta autonomía le queda. "Cuanto más lo conduces, más comodidad sientes sabiendo hasta dónde puedes llegar y cuánto cargar", agregó.

Burney dijo que pierde aproximadamente entre el 15% y el 20% de la autonomía de su batería cuando hace frío, pero empeora dramáticamente en olas de temperaturas extremadamente bajas como la de esta semana.

Cuál es el futuro de la carga de autos eléctricos

A corto plazo, es probable que los fabricantes de automóviles encuentren mejores formas de proteger la duración de la batería y calentarla para cargarla, dijo Dasgupta. Y se están desarrollando nuevas químicas de baterías que son más resistentes al frío.

En el corto plazo, Dasgupta dijo que a medida que más consumidores compren vehículos eléctricos y más fabricantes de automóviles ingresen al mercado, desarrollarán modelos utilizando la química de iones de litio existente que se adaptarán mejor a climas más fríos. En algunos casos, es posible que sea necesario sacrificar un poco el alcance general para obtener un mejor rendimiento en climas fríos, dijo.

Se invierten millones en nueva tecnología de baterías que funcionan mejor en el frío y que llegarán a facilitar desde aplicaciones militares, aeroespaciales y submarinas hasta en automóviles, dijo Dasgupta.

"Se puede conducir un vehículo eléctrico en un clima frío", afirmó. "Sé optimista y entusiásmate con lo que te depara el futuro, porque a partir de ahora todo mejorará".

