El frío ártico dará paso a temperaturas extraordinariamente altas tras dejar al menos 67 muertos

Video Ola de frío ártico causa al menos 60 muertes en EEUU: algunas de las víctimas fallecieron por hipotermia

La ola de frío extremo que se ha cobrado al menos 67 muertes por hipotermia y accidentes viales en las últimas dos semanas en Estados Unidos dará paso a una extraordinaria subida de temperaturas que pondrá los termómetros en casi todo el país por encima de lo normal para esta época del año.

Según el Centro de Pronóstico Climático del Servicio Meteorológico Nacional, a partir de la próxima semana los termómetros comenzarán a subir hasta el punto que casi todo el país registrará temperaturas inusualmente altas para la época del año, solo la mitad sur de Texas quedará fuera.

Este giro en el termómetro llegará para dejar definitivamente atrás los dos frentes de frío polar que han golpeado a gran parte del país en los últimos días con nevadas y temperaturas extremadamente bajas, causando cortes carreteros, cancelaciones de vuelos y graves problemas en el suministro de electricidad y agua.

Mapa de la probabilidad de temperaturas por encima de lo habitual. Imagen NWS

Pero antes se espera que la ola de frío polar siga dando sus últimos coletazos. De hecho, este domingo las temperaturas frígidas seguían afectando a dos tercios del país, desde las Grandes Llanuras hasta los valles del Mississippi y Tennessee.

Las tormentas invernales dan paso a subidas de temperaturas

El pronóstico del NWS indica la presencia de heladas ya desde el domingo en el centro de Texas y el norte de Florida, mientras los termómetros estarán por debajo de los cero grados Fahrenheit en el alto Medio Oeste.

La lluvia helada, el aguanieve y las fuertes ráfagas de viento este domingo hacen que viajar en partes de Kansas y Oklahoma sea particularmente peligroso, según el NWS.

La sensación térmica en Iowa sigue en -20 grados Fahrenheit en algunas partes, pero el fin de la ola de frío polar allí se podrá sentir este mismo lunes, con temperaturas por encima de los 32 °F esta misma semana.

“Sin reposición de aire ártico desde Canadá, se espera una subida constante de temperaturas en la mitad del país”, señala el reporte del NWS.

Desde el noreste hacia el Medio Oeste llegan lluvias el lunes, lo que empujará el aire ártico. Para el martes temprano, un frente desde las montañas rocosas hará que se expanda el área de nevadas al norte del Medio Oeste, el sur de Michigan hacia los Grandes Lagos.

A lo largo de la Costa Oeste, múltiples frentes llegados desde el Pacífico traerán una meteorología más activa durante los próximos días.

Es probable que este domingo continúen las intensas lluvias en el norte de California, seguidas por una breve pausa esta noche antes de la próxima oleada de fuertes precipitaciones el lunes. En paralelo, se esperan nevadas a lo largo de la Sierra Nevada con el mismo patrón.

Con información de AP.

