La exministra de Cultura de Perú Susana Baca no anunció un proyecto de inversión, como muestra ese video en redes

Circula en Facebook un segmento de noticias de ATV presentado por Ely Yutronic que muestra a la exministra de Cultura peruana y cantante Susana Esther Baca de la Colina, conocida como Susana Baca, promocionando un proyecto de inversión, el “más lucrativo del Perú” según se afirma, que supuestamente cuenta con respaldo estatal y busca ayudar a las personas a obtener su independencia financiera. Sin embargo, esto es falso. Aunque las imágenes son reales, se trata de dos fragmentos de video no relacionados en los que el audio fue manipulado.

"Hoy se ha abierto mi proyecto personal para ayudar a todos los peruanos que tengan algún problema financiero", parece decir Baca, después de que supuestamente Yutronic la presentara diciendo que la "exministra de Cultura de Perú" anunciaba el "proyecto de inversión más lucrativo" del país. “El proyecto cuenta con el apoyo del estado [sic]”, se lee en el mensaje del post publicado en Facebook el 4 de marzo de 2024.

Este supuesto proyecto, según parece decir Baca, ayuda a "liberarse de deudas" y transformar "su vida en la que siempre soñaron", porque permitiría aparentemente adquirir casas y autos, viajar y estudiar. Al final del mensaje, indica que deben ir al canal de Telegram de "Isabella Rodríguez", a quien describe como “su asistente” y "la mejor empresaria” de Perú.

Ninguna habló de un proyecto de inversión

Lo primero que observamos desde elDetector fue que el video que promueve esta supuesta oportunidad financiera fue difundido menos de un mes después de que el esposo de Baca, Ricardo Pereira, y varios medios de comunicación reportaron que la cantante peruana había sido hospitalizada en cuidados intensivos.

Realizamos una búsqueda con su nombre en YouTube y encontramos un video muy similar, pero con otro audio, publicado más de cuatro años atrás. Al compararlo con el que estamos verificando, notamos que, aunque la vestimenta y el fondo son idénticos, en ninguna parte de la entrevista se observa a la presentadora ni el logo de ATV. Por el contrario, la entrevista original muestra el logo de Orgullo Peruano, programa de la Agencia de Noticias Andina.

Tampoco escuchamos a Baca mencionar algún proyecto financiero o a Isabella Rodríguez, como dice el video manipulado. La política y cantante abordó temas relacionados con su trayectoria artística, como la celebración de sus 50 años de carrera musical, la culminación de un disco y su trabajo con los jóvenes en la música.

Para verificar el origen del fragmento de la presentadora de ATV, realizamos una búsqueda inversa de imagen en Google y encontramos que el video original fue difundido en el canal oficial de YouTube de ATV Noticias, el 11 de enero de 2024, mucho después que la entrevista de Baca. Al comparar el contenido de este clip con el de la desinformación, observamos que el encuadre y vestimenta de Yutronic son iguales; sin embargo, en ningún momento presenta a la exministra durante el segmento de noticias.

“Isabella Rodríguez” es mencionada en otras desinformaciones

El nombre de la supuesta asistente de Baca, “Isabella Rodríguez”, ha sido vinculado a desinformaciones relacionadas con temas financieros que involucran a jugadores de fútbol.

Por ejemplo, en marzo de 2024, Verificador de La República desmintió que el futbolista Lionel Messi haya abierto un proyecto financiero junto con la supuesta "consultora financiera" Isabella Rodríguez. Según explican en el artículo, las fotos que fueron incluidas en la publicación no correspondían a “Isabella Rodríguez, sino a la influencer brasileña Mylena Delatorre.

En febrero de 2024, en elDetector, calificamos como falsa una publicación en la que aparece el futbolista colombiano James Rodríguez promocionando un proyecto de finanzas que supuestamente había creado con una hermana suya que, según decían, se llama “Isabella Rodríguez”.

Conclusión

Es falso que la cantante y exministra de Cultura peruana Susana Baca haya dado una entrevista a ATV Noticias para promover un proyecto de finanzas que tiene “apoyo del Estado”, como señala un post difundido en Facebook. Desde elDetector confirmamos que el clip fue manipulado. Al encontrar los videos originales, difundidos con años de diferencia, identificamos que en ninguno se aborda el supuesto proyecto que ayudaría a las personas a obtener la independencia financiera. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

