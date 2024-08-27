Es falso que Mercado Libre esté vendiendo kits escolares por dos dólares en México

La publicación en Facebook incluye un enlace que no está relacionado con la plataforma.

En Facebook circula una publicación en la que se asegura que la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre está vendiendo kits escolares a 39 pesos mexicanos (2 dólares) a cambio de responder tres preguntas en una web. Sin embargo, se trata de una promoción falsa.

“¡Mercado Libre está regalando a todos un 'Kit Escolar' por el precio de $39! ¡Sólo tienes que pinchar en el botón 'Más información', responder a tres sencillas preguntas y este fantástico kit será tuyo! ¡Envío gratis a todas las ciudades de México!”, dice el mensaje que circula en Facebook, y que incluye una imagen en la que se ven dos cajas con útiles escolares (mochilas, lápices, cuadernos, lapiceras, termos y creyones) con etiquetas de Mercado Libre en la esquina superior izquierda. Uno de ellos lleva una etiqueta con la frase “Kit escolar $39”.

La promoción no es real

Mercado Libre México dijo a elDetector a través de un mensaje de LinkedIn que esa publicación es “totalmente falsa” y que actualmente no hay una convocatoria similar promovida por la plataforma.

Vanessa Rivas, directora de Relaciones Públicas de Mercado Libre México, explicó que la empresa no maneja ninguna promoción en espacios físicos, como la que se aprecia en la publicación. “Nuestra ayuda sucede bajo plataformas y programas de educación a niñas y jóvenes para acercarlos al mundo de la tecnología”, detalló la directiva.

Rivas agregó que las promociones que tiene Mercado Libre se encuentran directamente en su página web. Al hacer una búsqueda en la misma comprobamos que no hay una promoción como la que se menciona en la publicación de Facebook que estamos verificando.

El enlace no lleva a una web oficial

Al dar clic al enlace que aparece en la publicación para participar en la supuesta promoción para adquirir un kit escolar por 39 pesos mexicanos, la web que se despliega no es la de Mercado Libre.

En la página se hacen tres preguntas y después se abre una pantalla con varias cajas de regalo, de las cuales puedes escoger tres veces para supuestamente intentar ganar el paquete de útiles escolares. Si lo ganas se despliega un mensaje en el que se te pide ingresar a otro enlace y agregar datos personales y de pago para que llegue entre 5 y 7 días hábiles.

El área de atención a clientes de Mercado Libre nos dijo a través de un correo electrónico que para no caer en fraudes es necesario verificar la dirección de la web, no hacer clic en enlaces y no compartir datos personales y bancarios y/o los datos de la cuenta en Mercado Libre.

Por último, la página de Facebook en donde se publicó la falsa promoción fue creada pocos días antes de que se difundiera la desinformación, el 22 de agosto de 2024, solo tiene 43 seguidores y utiliza datos de contacto y dirección de Madrid, España. Todas estas son señales de que se puede tratar de una estafa o publicación fraudulenta.

Conclusión

Es falso que la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre México esté vendiendo kits de útiles escolares a 39 pesos mexicanos a través de publicaciones en Facebook. El área de Relaciones Públicas de la empresa dijo a través de un mensaje interno en LinkedIn a elDetector, que esa promoción es falsa y señaló que las promociones vigentes se encuentran únicamente en la web de la empresa. Desde elDetector hicimos una búsqueda en la página de la plataforma y no encontramos ninguna promoción en la que se vendan kits escolares. Además, el enlace que se despliega no es el de Mercado Libre, sino de otra web que no está relacionada. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

