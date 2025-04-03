Es falso que Mercado Libre esté vendiendo un iPhone 16 por 109 pesos mexicanos a cambio de responder tres preguntas

La publicación en Facebook incluye un enlace que no está relacionado con la plataforma comercial.

En Facebook circula una publicación en la que se asegura que la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre está vendiendo un iPhone a 109 pesos mexicanos (unos 5 dólares) a cambio de responder tres preguntas. Sin embargo, se trata de una promoción falsa.

“Amigos, en serio —no gasten su dinero comprando un celular en Mercado Libre. Un amigo mío trabaja ahí y me contó sobre una promo interna que hacen cada año para atraer nuevos usuarios. Básicamente, si respondes 3 preguntas súper fáciles, te mandan un iPhone 16 Pro totalmente nuevo — sin trampa”, dice el mensaje. La persona asegura haber participado y recibido el teléfono, y comparte un enlace para que otros también lo intenten, sugiriendo que la oferta es real pero con stock limitado.

El texto incluye una fotografía de una mano sosteniendo un Iphone con una etiqueta de Mercado Libre que dice “Apple Iphone 16 PRO Total 109 MXN” y al fondo se ven cajas de cartón.

La promoción no es real

Desde elDetector contactamos a Mercado Libre México y una vocera nos dijo a través de un mensaje de LinkedIn que esa publicación es falsa.

Vanessa Rivas, directora de Relaciones Públicas de Mercado Libre México, explicó que la plataforma no hace “ningún tipo de promoción de ese estilo” y que “no hay dinámicas, trivias o paquetes de descuento” que hagan fuera de su sitio oficial. “Así que todas las publicaciones de ese tipo son fraudes”, reiteró la representante de la empresa.

Las promociones que tiene Mercado Libre se encuentran directamente en su página web. Al hacer una búsqueda en esta confirmamos que no hay una promoción como la que se menciona en la publicación de Facebook que estamos verificando.

El enlace no lleva a la web de Mercado Libre

Además, al dar clic al enlace que aparece en la publicación para participar en la supuesta promoción para adquirir un iPhone 16 PRO por 109 pesos mexicanos, la web que se despliega no es la de Mercado Libre.

En la página dice: “Has sido seleccionado para participar en la promoción de Mercado Libre. ¡Tienes la oportunidad de ganar iPhone 16 Pro por solo $109!”. Luego pide al usuario completar la encuesta para confirmar que es una persona real y se hacen tres preguntas. Posteriormente se abre otra pantalla en la que aparecen varias cajas de regalo, de las cuales puedes escoger tres veces para supuestamente intentar ganar el teléfono. Si lo “ganas”, se despliega un mensaje en el que se te piden tus datos y al dar clic para continuar se abre otra pantalla para ingresar la información de pago.

Por último, en elDetector revisamos la página de Facebook en donde se publicó las promoción falsa y encontramos que fue creada el mismo día (25 de marzo de 2025) en que se difundió la desinformación y solo cuenta con 11 seguidores. Como ya lo hemos comentado en verificaciones anteriores, estas son señales de que se puede tratar de una estafa o publicación fraudulenta.

No es la primera vez que en elDetector desmentimos este tipo de falsas ofertas. Otras empresas que se han visto afectadas por este uso fraudulento de su nombre han sido Coca-Cola y Walmart .

Conclusión

Es falso que la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre México esté vendiendo un iPhone 16 Pro a 109 pesos (unos 5 dólares) a cambio de responder una encuesta de tres preguntas. El área de Relaciones Públicas de la empresa dijo a través de un mensaje interno en LinkedIn a elDetector que esa promoción es falsa. Desde elDetector hicimos una búsqueda en la página de la plataforma y no encontramos ninguna promoción en la que se vendan iPhones 16 Pro por el precio señalado. Además, el enlace que se despliega no es de Mercado Libre, sino de otra web que no está relacionada a la empresa. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

