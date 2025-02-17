Walmart desmiente haber anunciado una reducción de “todos” los precios de alimentos: se trata de una desinformación

Usan el nombre de la empresa internacional Walmart para desinformar sobre el precio de alimentos.

En medio de las medidas comerciales implementadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos, circula en redes sociales un video que falsamente asegura que Walmart ha reducido “todos los precios de los alimentos” tras la toma de posesión de Donald Trump. Si bien Walmart ha anunciado reducciones de precios en el pasado, la propia empresa desmintió haber aplicado una reducción generalizada en los precios de los productos alimenticios.

En un video publicado el 3 de febrero de 2025, el mismo día en que Trump acordó suspender temporalmente los aranceles del 25% sobre las importaciones de México y Canadá, aparentemente, Eric Deters, excandidato republicano al Congreso, aseguró que "Walmart está reduciendo todos los precios de los alimentos a los niveles previos a la inflación ¿Crees que eso habría sucedido sin Trump? Bien por Walmart".

Un rumor sin fundamento

La empresa minorista más grande del mundo, que cuenta con más de 10,000 tiendas en todo el planeta, ha anunciado reducciones de precios a lo largo de su historia. En agosto de 2024, por ejemplo, anunció que reduciría los precios de 7,200 productos como parte de sus ofertas "rollback". Sin embargo, este no ha sido el caso en 2025, tras la llegada del nuevo gobierno.

"Puedo confirmar que esa afirmación no es precisa", respondió por correo electrónico Tricia Moriarty, del departamento de comunicaciones de Walmart, tras ser consultada por elDetector sobre la supuesta reducción generalizada de precios de alimentos difundida en redes en febrero de 2025. Moriarty explicó que, aunque "Walmart siempre está trabajando arduamente para reducir precios, no se ha hecho ningún anuncio como el mencionado" en las publicaciones.

Realizamos, además, una búsqueda en la sección de noticias del sitio web oficial de la compañía estadounidense, utilizando las palabras en inglés "food price reduction", y no encontramos ningún comunicado o declaración oficial que respalde la afirmación que estamos verificando.

A diferencia de lo que se señala en el video desinformante, el CEO de Walmart, Doug McMillon, expresó que consideraba que "los precios de los alimentos procesados no volverán a los niveles previos a la pandemia y es posible que no bajen mucho durante el próximo año [2025]". Durante un evento de Morgan Stanley el 3 diciembre de 2024, McMillon también indicó que productos como huevos, lácteos y cacao eran los principales impulsores del aumento de costos.

John David Rainey, director de finanzas (CFO), de Walmart, declaró en noviembre de 2024 sobre el impacto de los posibles aranceles propuestos por el entonces presidente electo, los cuales podrían provocar un aumento en los precios de algunos productos.

Conclusión

Es falso que Walmart haya anunciado una reducción de “todos” los precios de los alimentos, como señala un video difundido en redes tras la elección de Donald Trump. Desde Walmart, Tricia Moriarty, del departamento de comunicaciones, desmintió la veracidad de esa afirmación, explicando que, aunque la cadena minorista “siempre está trabajando arduamente para reducir precios, no se ha realizado ningún anuncio como el mencionado” en las redes sociales. Desde elDetector, además, confirmamos que en su sitio oficial no había ningún comunicado o declaración que respaldara lo que promueve la publicación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

