Es falso que Coca-Cola esté regalando “neveras retro” a cambio de responder cuatro preguntas

La publicación en Facebook incluye un enlace que no está relacionado con Coca-Cola.

En Facebook circula una publicación en la que se asegura que Coca-Cola está regalando “neveras retro” a “familias mexicanas” a cambio de responder cuatro preguntas en una web y pagar 40 pesos (1.99 dólares) para su envío. Sin embargo, se trata de una promoción falsa.

“Coca-Cola regala sus neveras retro de edición limitada para celebrar su 135 aniversario Promoción por tiempo limitado. Oferta abierta a todas las familias mexicanas. Responde 4 preguntas y selecciona tu entrega para reclamar la tuya ahora por sólo 40 MXN”, dice el mensaje que acumula 1.2 millones de visualizaciones en Facebook, y que incluye un video en el que una persona muestra una hielera roja con el logo de Coca-Cola. Sobre el clip aparece la misma información de la publicación sobre la supuesta promoción.

En el área de comentarios se comparte un enlace con la frase: “Esta hielera retro de Coca-Cola es elegante y funcional. ¡Imprescindible para cualquier reunión! Conseguí la mía aquí”.

La promoción es falsa

Daniela Puerta, directora de Comunicaciones de Coca-Cola México, dijo a elDetector a través de un correo electrónico que esa publicación es “totalmente falsa” y que ya la habían desmentido anteriormente .

La representante de la empresa nos compartió un enlace a una publicación de la cuenta de Instagram de la empresa en donde dan visibilidad a este tipo de promociones falsas. Al revisarlo confirmamos que la denuncia de la promoción falsa de un mini refrigerador de la marca había sido publicada en las historias de la cuenta oficial de la compañía hace tres semanas.

El enlace no lleva a una web oficial

Al dar clic al enlace que aparece en la publicación para participar en la supuesta promoción para adquirir una “nevera retro”, la web que se despliega no está ligada a Coca-Cola.

En la página se promueven tres enlaces a tres carreras diferentes: Maestría en análisis de datos, Carrera en sistemas de información e Ingeniería en información y control de gestión. Al dar clic en los enlaces se despliegan distintas páginas de contenido patrocinado en donde se dan informes sobre dichas carreras.

En ningún momento se muestra alguna encuesta de cuatro preguntas ligada a la supuesta promoción de Coca-Cola.

Conclusión

Es falso que Coca-Cola esté regalando “neveras retro” a cambio de responder cuatro preguntas y pagar 40 pesos mexicanos para su envío. El área de Comunicaciones de la empresa dijo a través de un correo electrónico a elDetector que esa promoción es falsa. También la empresa desmintió que estuvieran regalando mini refrigeradores en su página de Instagram. Además, el enlace que se despliega no es de Coca-Cola, sino de otra web que no está relacionada. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

