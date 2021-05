¿La nueva recomendación de no usar mascarillas en espacios abiertos si estás vacunado es “un experimento más” y una improvisación?

De acuerdo con el último reporte de vacunación de los CDC (del 6 de mayo) , que se actualiza y aumenta sus cifras a diario, más de 149.4 millones de personas de 18 años o más (45% de la población de Estados Unidos) han recibido al menos una dosis de la vacuna . Y alrededor de 108.9 millones —el 32.8% de la población— han sido completamente vacunadas. Por lo tanto, estas personas están más protegidas de la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte , como reiteran los CDC, y pueden estar al aire libre sin mascarilla y cerca de otras vacunadas o que no lo estén, siempre y cuando no haya aglomeraciones y se pueda mantener la distancia de seguridad mínima de seis pies (dos metros).

Un reciente estudio de los CDC (del 28 de abril) afirma, además, que las personas de 65 años o más con la vacunación completa tienen un 94% menos de probabilidades de ser hospitalizados con la enfermedad. Por lo tanto, la motivación detrás de estos nuevos lineamientos es conseguir que más gente, sobre todo joven, siga vacunándose, dijo el presidente Biden el 27 de abril . “Así que para aquellos que aún no se han vacunado —dijo el mandatario—, especialmente si son jóvenes o piensan que no lo necesitan, esta es otra buena razón para ir y vacunarse. Ahora mismo”.

¿Entonces qué puedo hacer ahora?

Te damos algunos ejemplos de en qué espacios y tipo de encuentros es “lo más seguro” o “lo menos seguro” usar o no la mascarilla, según los lineamientos más recientes de los CDC.

La cronología del uso de los tapabocas en EEUU

Así han evolucionado los lineamientos de las autoridades sanitarias en Estados Unidos sobre el uso de la mascarilla:

Al aire libre, pero pocos y con distancia

Hay una razón científica para no usar mascarillas en exteriores en circunstancias seguras, aclaró Mónica Gandhi, especialista en enfermedades infecciosas y profesora de Medicina en la Universidad de California en San Francisco, a través de una llamada con El Detector. Según Gandhi, los casos de contagios al aire libre son “raros”. Ella argumenta que esto se comprobó en un estudio hecho en Wuhan (China), donde se originó el virus, publicado por el International Journal of Indoor Environment and Health en octubre de 2020) . En ese estudio, solo uno de 7,324 casos de infección estaba relacionado con la transmisión al aire libre.

Pero hay excepciones, como observó Gandhi, en un artículo del 28 de abril que escribió en The Wall Street Journal con su colega Daniel Halperin, profesor adjunto de la Escuela Gillings de Salud Pública Global de la Universidad de Carolina del Norte: “Esto [no usar mascarilla al aire libre] aplica tanto si estás vacunado contra el covid-19 como si no e independientemente de tu edad -se lee-. La única excepción [para seguir usándola] es en un entorno abarrotado en el que el distanciamiento social es imposible, como un mitin político o un estadio deportivo lleno en toda su capacidad”.

Esas son las mismas recomendaciones que hicieron los CDC y Biden el 27 de abril

Las vacunas son efectivas

En la rueda de prensa del 27 de abril , Rochelle Walensky, directora de los CDC, justamente mencionó que el porcentaje de vacunación de la población fue una de las razones detrás de las nuevas recomendaciones de este organismo sobre el uso de las mascarillas al aire libre. “El hecho de que [por el aumento de la vacunación] nuestras tasas de casos ahora están comenzando a bajar fue lo que motivó nuestro cambio de orientación”, dijo la funcionaria.

La experta Mónica Gandhi insistió en que el mensaje debería quedar claro, entonces, de que las vacunas son efectivas y que, por lo tanto, “la gente debería seguir vacunándose para que cada vez haya menos restricciones en la vida cotidiana”.

Sin embargo, había preocupación entre las autoridades porque caía la demanda de segundas dosis de vacunas de Pfizer y Moderna: cerca de cinco millones de personas no la habían recibido el 26 de abril.

El 28 de abril, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que las nuevas guías sobre las mascarillas deberían motivar a la gente a vacunarse.

Lo dijo en refuerzo de las declaraciones del presidente Joe Biden cuando anunció las recomendaciones: “Si estás vacunado —dijo el mandatario— puedes hacer más cosas, de forma más segura, tanto afuera como adentro”.

Conclusión

No, no es contradictoria, improvisada, ni “un experimento más” la recomendación anunciada por el presidente Biden y los CDC sobre el uso de las mascarillas en espacios abiertos para personas vacunadas, porque las recomendaciones se han ajustado según la evolución de los conocimientos científicos respecto al covid-19 y debido al aumento de la vacunación en Estados Unidos . Si bien se puede estar sin mascarilla en espacios abiertos, sin aglomeraciones y con el distanciamiento necesario de seis pies (dos metros), en eventos multitudinarios y en espacios cerrados en los que no se pueden mantener esas medidas se debe seguir usando el tapabocas, según las autoridades.

