¿Preocupado por el fentanilo arcoris en Halloween? Esto es lo que dicen los expertos

El profesor de Sociología y Justicia Criminal de la Universidad de Delaware, Joel Best , cuyas investigaciones cuentan con datos desde 1958 sobre el llamado ‘ Sadismo de Halloween ’, como se conoce a los mitos sobre caramelos perjudiciales y los decesos infantiles atribuidos a ellos, afirmó en un artículo publicado el 12 de octubre de 2022 en la web de divulgación científica The Conversation: “Mi hallazgo principal es simple: No puedo encontrar ninguna evidencia de que algún niño haya muerto o haya resultado gravemente herido por una golosina contaminada recogida durante la búsqueda de dulce o truco".