¿El papa León XIV es republicano o demócrata?: Lo que se dice y lo que se sabe sobre Robert Prevost

Desde elDetector, comprobamos que en redes sociales se abrieron, al menos, una decena de cuentas con nombres de usuarios vinculados tanto al nombre papal como al nombre de pila del nuevo pontífice .

Acá lo que sabemos de lo que circuló en redes sociales.

Por esto dicen que el papa León XIV es republicano

Diversas publicaciones en X (antes Twitter) e Instagram muestran una supuesta ficha de registro de Robert Prevost para votar en Estados Unidos como republicano. En elDetector no pudimos confirmar independientemente si se trata de un registro real.

Sin embargo, en Illinois, de donde es originario, los ciudadanos no tienen que declarar a qué partido pertenecen cuando se registran para votar sino que en las primarias eligen la papeleta del partido de su preferencia el día de la elección.

Además, para obtener la información de votación se pueden solicitar los datos a través deun formulario – como este del condado de Will. O acceder a la misma mediante sistemas como el que describe CBS News que usó para revisar los datos de votación de Prevost, un programa de pago que suelen emplear las campañas políticas para obtener datos individuales de votación proporcionados por los estados.

Tanto CBS News como The New York Time s coinciden en que, según la información que obtuvieron, Prevost votó en tres primarias republicanas desde 2012 a 2016, y en ninguna demócrata durante ese tiempo; así como en que también sufragó en las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre de 2024.

Y por esto dicen que el papa León XIV es demócrata

Según los datos obtenidos por CBS News, Robert Prevost también votó en primarias demócratas y la última vez que lo hizo fue en 2010.

Los argumentos que circularon en redes sociales para dar a entender que el papa tiene una posición demócrata fueron los posts en X de la cuenta con el usuario “@drprevost”, que lleva la descripción de: “Católico, agustino, obispo” y fue creada hace 14 años.

Según el escritor y corresponsal católico Rocco Palmo, última persona a la que se reposteó desde el perfil de Prevost (el 15 de abril), la cuenta efectivamente pertenece al nuevo papa.

Además, medios como la española RTVE y la francesa France24 aseguran haber confirmado con fuentes vaticanas que ese sí era el perfil en X (antes Twitter) del ahora papa León XIV.

Cuentas falsas con el nombre del papa León XIV

Al hacer una búsqueda en Instagram con el nombre de pila del nuevo papa o con su nombre papal, León XIV, salen al menos una decena de cuentas que no pertenecen al pontífice, y que son de reciente creación.

También han surgido perfiles falsos en X, como este que un periodista de AFP Factual confirmó posteriormente que ya fue suspendido de esa red social. El mismo periodista afirmó también en X que la agencia AFP había confirmado igualmente con el Vaticano que la cuenta de X @drprevost era la que usaba el recién electo papa y que ese era su único perfil en esa plataforma.

En cuanto a la cuenta @Pontifex, el perfil oficial usado por el papa Francisco hasta el día anterior a su fallecimiento, al momento de publicar esta verificación aún mantiene el nombre de “Sede Apostólica Vacante” y no se ha confirmado su traspaso a León XIV.

Al conocerse que Prevost es el primer papa estadounidense , las redes sociales llevaron su designación al plano de polarización política que vive el país.

Al papa León XIV no se le puede catalogar de demócrata o republicano por lo que haya compartido en redes o las diferentes posturas que haya mostrado.

Pero, además, sus posiciones como cardenal no necesariamente serán las mismas que tendrá como papa, cargo en el que asume la jefatura del Estado Vaticano y donde sus preferencias personales en la política estadounidense son irrelevantes y pasan a otro plano.



