Qué significa 'ordo amoris', el concepto con el que Vance justifica las duras políticas migratorias de Trump

El vicepresidente JD Vance citó recientemente la teología católica medieval para justificar las duras medidas migratorias de este nuevo mandato del presidente Donald Trump en Estados Unidos.

"Solo busquen en Google ‘ordo amoris’", publicó el 30 de enero en la red social X.

Vance hizo esta publicación en respuesta a las críticas sobre unas declaraciones que dio en una entrevista en Fox News: “Amas a tu familia, y luego amas a tu vecino, y luego amas a tu comunidad, y luego amas a tus conciudadanos en tu propio país. Y después de eso, puedes enfocarte y priorizar el resto del mundo”.

Según Vance, la “extrema izquierda” ha invertido ese orden.

El vicepresidente escribió que el concepto es “sentido común básico” porque los deberes morales hacia los propios hijos pesan más que los que se tienen con “un extraño que vive a miles de kilómetros de distancia”.

¿Qué significa 'ordo amoris'?

Se ha traducido como “orden del amor” o “orden de la caridad”. Es un concepto discutido por San Agustín, un teólogo antiguo, quien sostenía que todas las personas y todas las cosas deben ser amadas en su justa medida.

“Es un hombre de vida justa y santa aquel que... no ama lo que no debe amar, ni deja de amar lo que debe amar, ni ama más aquello que debe amar menos, ni ama por igual lo que debe amar más o menos, ni ama menos o más lo que debe amar por igual”, escribió Agustín.

“Además, todos los hombres deben ser amados por igual”, añadió. “Pero como no puedes hacer el bien a todos, debes prestar especial atención a aquellos que, por los accidentes del tiempo, el lugar o las circunstancias, están en una conexión más cercana contigo”.

Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, desarrolló más esta idea, señalando que también depende de las circunstancias.

“Debemos ser más benéficos con aquellos que están más estrechamente relacionados con nosotros”, escribió. “Y, sin embargo, esto puede variar según las distintas exigencias del tiempo, el lugar o la situación en cuestión: porque, en ciertos casos, por ejemplo, se debe socorrer a un extraño en extrema necesidad antes que a su propio padre, si este no se encuentra en una necesidad tan urgente”.

El catecismo moderno de la Iglesia católica menciona brevemente el “orden de la caridad” al referirse a las obligaciones de honrar a los padres y ser buenos ciudadanos.

