Son poco consistentes las acusaciones de votos de 'personas muertas'

Los expertos electorales dicen que, si bien esto sucede ocasionalmente -l a mayoría de las veces con los votos emitidos por un cónyuge -, es extremadamente raro, y probablemente no afectaría el resultado, incluso en una contienda relativamente cerrada como la de Pennsylvania.

En una entrevista con Maria Bartiromo en Fox News el 8 de noviembre, el senador republicano Lindsey Graham dijo que la campaña de Trump tenía "evidencias de que en Pennsylvania votaron personas muertas", estado en el que el presidente electo Joe Biden aventajó a Trump por más de 45,000 votos, según conteos de Associated Press de la tarde del 9 de noviembre. Con base en los votos restantes, AP y otros proyectaron la victoria en ese estado para Biden el 7 de noviembre, a pesar de que la ventaja de Biden era de menos de 1 punto porcentual.

"¿Entonces qué pasó?", dijo Graham, quien ha instado al presidente a seguir impugnando los resultados de las elecciones en los tribunales. "El equipo de Trump ha escrutado a todas las personas que votaron de forma anticipada y a quienes votaron en ausencia por correo en Pennsylvania. Y han encontrado más de 100 personas que creen que están muertas, pero 15 personas que verificamos que sí están muertas han votado. Pero esto es lo que sí me sorprende. Seis personas se registraron después de morir y votaron. Parece que en Pennsylvania siempre tienes un chance".

Más adelante en la entrevista, Graham dijo: "Sé que tenemos pruebas de que seis personas en Pennsylvania se registraron después de morir y votaron después de morir. Y no hemos analizado todo el sistema".

Nos comunicamos con la campaña de Trump y la oficina del Senado de Graham para obtener detalles sobre la investigación de la campaña de Trump que concluyó que algunas personas que murieron emitieron votos, pero no recibimos respuesta.

El Philadelphia Inquirer se comunicó con la hija de Ondick, quien dijo que ayudó a su madre a completar una solicitud para una boleta de voto por correo a principios de octubre, antes de morir de cáncer. La hija le dijo al Inquirer que no podía explicar por qué se envió la boleta después de la muerte de su madre, y que su padre, el esposo de Ondick, no recordaba si había hecho algo con la boleta electoral. La hija dijo que su madre había planeado votar por Trump.

"Sí, de vez en cuando, resulta que alguien vota en nombre de alguien que falleció", nos dijo por correo electrónico Justin Levitt , profesor de derecho de la Facultad de Derecho de Loyola y experto en fraude electoral. "Es un puñado de votos en un mar de millones. No está bien, pero no cambia los resultados".

"Todavía no he visto ninguna evidencia que muestre que personas muertas hayan votado en Pennsylvania, una acusación muy común que rara vez se fundamenta", nos dijo Hasen por correo electrónico. "Pero incluso si se encontraran algunos casos, [eso] no invalidaría la elección. Habría que mostrar, como mínimo, más votos ilegales que el margen entre los candidatos. Esa sería una magnitud de fraude bastante extrema. Veamos cuál es la evidencia".