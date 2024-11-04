Kamala Harris y su esposo NO recibieron pago de Diddy por alertarle sobre redadas policiales: las autoridades dicen que es otra desinformación generada por Rusia

Es falso que la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, y su esposo Doug Emhoff, hayan recibido una pago de medio millón de dólares por parte del rapero Sean “Diddy” Combs, en marzo de 2024, para alertarle sobre redadas policiales. La afirmación circula en Facebook con una captura de pantalla de una página web, que atribuyen a Patriot Voice (Voz Patriótica), un sitio calificado como de baja credibilidad, de acuerdo con Media Bias / Fact Check, una plataforma que evalúa el sesgo de las fuentes de los medios.

PUBLICIDAD

El artículo de Patriot Voice contiene un video que muestra, supuestamente, la confesión de un abogado “que trabajó con Emhoff en DLA Piper y que tiene acceso a los detalles del caso de Combs”. Sin embargo, la Agencia Americana de Ciberdefensa (CISA, por sus siglas en inglés) ha calificado esta, y otras afirmaciones electorales, como “intentos de Rusia de influir en las elecciones”.

Sean “Diddy” Combs podría ser condenado a cadena perpetua tras ser acusado por las autoridades federales en Nueva York de operar un presunto imperio de delitos sexuales.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La fuente de la afirmación ha sido calificada como de baja credibilidad

“Harris y Emhoff recibieron 500,000 dólares por avisar a Sean ‘Diddy’ Combs sobre las próximas redadas policiales en marzo de 2024. En marzo de 2024, Kamala Harris y Doug Emhoff avisaron a Sean 'Diddy' Combs sobre una redada del Departamento de Seguridad Nacional. Combs le pagó a Emhoff 500,000 dólares por esta información. Un abogado de Nueva York que conocía a Emhoff compartió los detalles del acuerdo”, se lee en una publicación de Facebook.

Una búsqueda con palabras clave en Google no arrojó resultados sobre la supuesta negociación entre el matrimonio vicepresidencial y el cantante y productor musical. En caso de que la vicepresidenta y su esposo estuviesen inmersos en algo así, o en una investigación, habría artículos de prensa o alguna declaración oficial al respecto, y no es el caso.

PUBLICIDAD

El artículo de Patriot Voice al que hace referencia la publicación en Facebook mezcla, sin evidencias, diferentes historias: el supuesto pago de 500,000 dólares, la supuesta destrucción de papeles por parte de Diddy de una “ lista de vuelo de Epstein ”, afirmaciones no comprobadas de la vida de Emhoff antes de estar casado con Harris, una mención en su cuenta de X (antes Twitter) de la ahora vicepresidenta a Diddy y los detalles del caso del rapero , acusado de dirigir una empresa criminal que por años abusó de mujeres, además de cargos de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución.

La única presunta evidencia es un video, bajo anonimato, de alguien hablando desde un vehículo, relatando los supuestos hechos entre Emhoff y Diddy.

El artículo está firmado el 30 de octubre de 2024 por Patriot Voice y la página web no tiene detalles de contacto, ni de los dueños, ni una descripción de qué trata el sitio. Estas son algunas de las características que los expertos identifican en las webs fraudulentas .

Media Bias / Fact Check, una plataforma que evalúa el sesgo de las fuentes de los medios, califica a Patriot Voice como una fuente cuestionable por “sesgo extremo, promoción constante de propaganda/teorías de conspiración, fuentes deficientes o inexistentes, ausencia de verificación de hechos y falta total de transparencia” e ideológicamente parcial a la extrema derecha .

PUBLICIDAD

Por su parte, la CISA publicó el 1 de noviembre de 2024 una declaración conjunta con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés), en la que advierten sobre los esfuerzos de Rusia por influir en las elecciones presidenciales de este 5 de noviembre, en la que mencionan el caso de desinformación que estamos verificando.

“Los actores influyentes rusos también fabricaron un video acusando falsamente a un individuo asociado con la candidatura presidencial demócrata de aceptar un soborno de un artista estadounidense”, declararon las tres agencias, en alusión al supuesto video de confesión de un abogado, presuntamente, asociado al primer vicecaballero, Doug Emhoff, y el músico Diddy.

Lead Stories, signatario al igual que elDetector de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés) encontró un detalle adicional que comprobaría la influencia rusa: la mención de “la suma pagada utilizando el estilo ruso , con un espacio, "$500 000", en lugar del estilo americano de una coma, $500,000”.

En elDetector ya hemos verificado otros contenidos de origen ruso como la falsedad sobre “inmigrantes haitianos votando múltiples veces por Kamala Harris” o la afirmación falsa de “destrucción de boletas electorales a favor de Trump”.

Conclusión

Es falso que la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, y su esposo Doug Emhoff, hayan recibido una pago de medio millón de dólares por parte del rapero Diddy para alertarle sobre redadas policiales, en marzo de 2024. La fuente sobre el supuesto hecho es Patriot Voice, una página web calificada en Media Bias / Fact Check, como cuestionable por “sesgo extremo, promoción constante de propaganda/conspiraciones”. Además, la Agencia Americana de Ciberdefensa (CISA), el FBI y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) hicieron una declaración conjunta el 1 de noviembre de 2024, donde califican de falsedad la acusación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.