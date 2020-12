Condenan a más de 12 años de cárcel al historiador ruso que llevaba los brazos de su víctima en la mochila

Oleg Sokolov se declaró culpable del asesinato de su novia y exalumna, Anastasia Yeshchenko, de apenas 24 años, pero trató de reducir su culpabilidad alegando que los hechos ocurrieron al calor de una discusión y no hubo premeditación .

Su abogado, Sergei Lukyanov, dijo que la defensa no está de acuerdo con la sentencia, pero aún no ha decidido si apelará el veredicto, informó AFP. La corte escuchó los argumentos finales del caso la semana pasada. La fiscalía pedía una pena de 15 años para Sokolov, pero la abogada de la familia de la víctima ha declarado que no recurrirán la sentencia, aunque terminó siendo menos severa.