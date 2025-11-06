Un alumno de 6 años le disparó en el salón de clases. Ahora, esta maestra recibirá $10 millones como reparación

Video Revelan video del caso del niño de 6 años que disparó a su maestra en Virginia

Un jurado de Virginia otorgó el jueves 10 millones de dólares a una maestra que renunció tras ser baleada por un alumno de 6 años y que posteriormente acusó a una exadministradora en una demanda por ignorar repetidas advertencias de que el niño tenía un arma.

El jurado emitió su veredicto en contra de Ebony Parker, ex subdirectora de la escuela primaria Richneck, en Newport News.

Abby Zwerner recibió un disparo en enero de 2023 mientras estaba sentada en una mesa de lectura en su aula de primer grado. Había solicitado 40 millones de dólares contra Parker en la demanda.

Zwerner pasó casi dos semanas en el hospital, requirió de seis cirugías y no tiene plena movilidad en la mano izquierda. Una bala pasó muy cerca de su corazón y permanece alojada en su pecho.

Parker era la única demandada en la queja. Un juez previamente desestimó como demandados al superintendente del distrito y al director de la escuela.

El tiroteo conmocionó a toda la comunidad y muchos se preguntaban cómo un niño tan pequeño pudo acceder a un arma y disparar a su profesor.

La demanda alegaba que Parker tenía el deber de proteger a Zwerner y a los demás tras haber sido informada de la presencia del arma.

"¿Quién iba a pensar que un niño de 6 años tendría un arma?"

Los abogados de Zwerner afirmaron que Parker no actuó en las horas previas al tiroteo, a pesar de que varios miembros del personal escolar le habían comunicado que el estudiante llevaba un arma en su mochila.

“¿Quién iba a pensar que un niño de 6 años llevaría un arma al colegio y dispararía a su profesora?”, dijo la abogada de Zwerner, Diane Toscano, al jurado. “Es responsabilidad de la Dra. Parker creer que eso es posible. Es su responsabilidad investigarlo y llegar al fondo del asunto”.

Parker no testificó en el juicio. Su abogado, Daniel Hogan, advirtió al jurado sobre el sesgo retrospectivo y el juicio a posteriori en relación con el tiroteo.

“Ustedes mismos podrán juzgar si esto era previsible o no”, dijo Hogan. “Ese es el quid de la cuestión en este caso”.

“La ley reconoce que es fundamentalmente injusto juzgar las decisiones de otra persona basándose en hechos que surgieron a posteriori. La ley exige que se examinen las decisiones de las personas en el momento en que las toman.”

El alumno disparó tras volver de una suspensión por violencia

El tiroteo ocurrió el primer día después de que el estudiante regresara de una suspensión por haber golpeado el teléfono de Zwerner dos días antes.

Zwerner declaró que se enteró de la existencia del arma antes del recreo por una profesora de lectura a quien los alumnos habían avisado. El tiroteo ocurrió unas horas después. A pesar de sus heridas, Zwerner logró sacar rápidamente a sus alumnos del aula. Finalmente, se desmayó en la oficina de la escuela.

Zwerner testificó que creía haber muerto ese día.

“Pensaba que iba camino al cielo o que ya estaba en el cielo”, dijo Zwerner. “Pero entonces todo se volvió negro. Y entonces pensé que no iba a ir. Y luego, mi siguiente recuerdo es ver a dos compañeros de trabajo a mi alrededor y darme cuenta de que estoy herida y que están presionando la zona afectada”.

Zwerner ya no trabaja para el distrito escolar y ha declarado que no tiene planes de volver a impartir clases. Desde entonces, ha obtenido la licencia de cosmetóloga.

Parker enfrenta este mes un juicio penal aparte por ocho cargos de negligencia infantil grave. Cada uno de los cargos se castiga con hasta cinco años de prisión en caso de condena.

La madre del estudiante fue condenada a casi cuatro años de prisión por negligencia infantil grave y cargos federales por posesión de armas. Su hijo declaró a las autoridades que obtuvo la pistola de su madre trepando a un cajón para alcanzar la parte superior de la cómoda, donde el arma se encontraba en el bolso de su madre.

Con información de The Associated Press.

