Tras hallazgo de nota en forma de corazón para Luigi Mangione, los fiscales dicen que recibe un trato especial no merecido

Video Con chaleco antibalas y esposado de pies y manos: detalles de la comparecencia de Luigi Mangione en corte

Alguien metió una nota en forma de corazón en los calcetines empacados para que Luigi Mangione los usara en la corte recientemente, en el caso relacionado con el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, informaron los fiscales en un documento judicial publicado el miércoles.

Un oficial del tribunal interceptó la nota, que decía "Que sepas que hay miles de personas deseándote suerte", según escribieron los fiscales de Manhattan en respuesta a las recientes solicitudes de los abogados de Mangione, que incluían que se le proporcione una computadora portátil para revisar material legal en su celda mientras espera el juicio por el asesinato en diciembre de Brian Thompson. Mangione, de 26 años, se ha declarado inocente.

Oponiéndose a la propuesta de la computadora portátil como una solicitud de trato especial no merecido, el fiscal Joel Seidemann escribió que "el trato especial en beneficio del acusado fue violado cuando hicieron arreglos para las necesidades de moda del acusado durante la última comparecencia en el tribunal".

La mayoría de los acusados encarcelados visten uniformes de prisión para asistir a sus audiencias en los tribunales, explicó el fiscal. Sin embargo, a Mangione se le permitió cambiarse con ropa traída por su equipo legal.

La nota, junto con otro mensaje en forma de corazón dirigido a alguien llamado 'Joan', estaba escondida en un trozo de cartón en el centro de un nuevo par de calcetines de rombos, escribió Seidemann. No está claro quién escribió la nota o la metió en los calcetines.

Según Seidemann, a pesar del incidente, a Mangione se le permitió ponerse los calcetines, pero luego se los quitó "porque sintió que 'no se veían bien'". Apareció en el tribunal con mocasines sin medias y los pies esposados por los tobillos.

Luigi Mangione, esposado por los tobillos, usó unos mocacines sin calcetines durante una audiencia en la corte de Nueva York el pasado 21 de febrero. Imagen Steven Hirsch/AP



"Afortunadamente, los artículos contrabandeados eran notas escritas a mano y no algo capaz de dañar a los agentes que los transportaban", señalaron los fiscales.

Luigi Mangione y el asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Thompson, de 50 años, fue asesinado a tiros en diciembre fuera de un hotel en Manhattan donde UnitedHealthcare estaba a punto de celebrar una conferencia para inversores.

Además del caso de Manhattan, Mangione enfrenta cargos federales por el asesinato de Thompson y cargos de posesión de armas y otros a nivel estatal en Pensilvania. No ha presentado ninguna declaración en esos casos.

Los escritos y palabras de Mangione en las balas recuperadas de la escena reflejaron animosidad hacia las aseguradoras de salud y el corporativismo estadounidense, han dicho las autoridades.

El caso lo ha convertido en una especie de celebridad de culto para muchas personas frustradas con las aseguradoras de salud. Otros, incluidos funcionarios electos, denuncian lo que ven como una glorificación de la violencia.