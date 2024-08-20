Cargos de asesinato, hurto mayor, intento de robo: acusan a los detenidos por la muerte del actor Johnny Wactor en Los Ángeles

Video Le querían robar el convertidor catalítico: lo que se sabe sobre la muerte del actor Johnny Wactor

Dos hombres de 18 años han sido acusados de asesinato por el crimen que acabó con la vida del actor de 'General Hospital' Johnny Wactor en mayo.

Robert Barceleau y Sergio Estrada fueron imputados el lunes en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, dijo el fiscal de distrito George Gasón en una conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“La pérdida de este talentoso joven actor, que estaba en la flor de su vida y tenía tanto que ofrecer al mundo, es profundamente sentida por todos nosotros”, dijo Gascón.

Los dos hombres y otros dos coacusados, Leonel Gutiérrez y Frank Olano, fueron arrestados el jueves y procesados el lunes por la tarde.

Los cargos contra los implicados en el asesinato de Johnny Wactor

Wactor murió tiroteado cuando interrumpió a tres ladrones que robaban el convertidor catalítico de su automóvil el 25 de mayo. La policía dijo que el hombre de 37 años había salido de un bar del centro de Los Ángeles cuando vio a tres hombres que habían levantado su automóvil. Al dirigirse a ellos, uno le disparó y lo mató.

Barceleau y Estrada también fueron acusados de hurto mayor e intento de robo.

Los cargos de Barceleau incluyen circunstancias especiales, incluido el asesinato durante un intento de robo y el uso personal de un arma de fuego, que después de una condena podrían llevar a una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los cargos de Estrada tienen una pena máxima de cadena perpetua.



Un tercer hombre, que las autoridades alegan que estaba con ellos, Leonel Gutiérrez, fue acusado de hurto mayor e intento de robo. Un cuarto, Frank Olano, fue acusado de ser cómplice después del hecho.

Barceleau estaba detenido sin derecho a fianza y Estrada con una fianza de poco más de un millón de dólares.

El asesinato de Johnny Wactor impulsa reclamos de mano dura contra el crimen

La muerte del joven actor se ha convertido en un estandarte para algunos en la ciudad que presionan por un enfoque más duro para combatir el crimen.

PUBLICIDAD

Un grupo formado por familiares y amigos que se autodenomina 'Justicia para Johnny' realizó una manifestación la semana pasada pidiendo más urgencia en la investigación, y otra el lunes por la mañana pidiendo un procesamiento agresivo.

La policía y los funcionarios públicos dijeron que eso es exactamente lo que está sucediendo.

El jefe interino del Departamento de Policía de Los Ángeles, Dominic Choi, dijo en la conferencia de prensa del lunes que la investigación ha sido una "búsqueda continua e implacable" en un "caso muy difícil".

La alcaldesa Karen Bass dijo en un comunicado: "Debemos seguir tomando medidas enérgicas para hacer que nuestra ciudad sea más segura".

Mira también: