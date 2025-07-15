Florida ejecuta por inyección letal a Michael Bell y se posiciona como el estado con más penas de muerte este año

Video NC avanza con la HB270, que permitiría ejecuciones por silla eléctrica o pelotón de fusilamiento

Un hombre condenado por matar a tiros a dos personas fuera de un bar de Florida en 1993 como parte de un intento de venganza recibió la inyección letal este martes por la noche, convirtiéndose en la vigésimosexta persona ejecutada en Estados Unidos este año.

Michael Bernard Bell, de 54 años, fue declarado muerto a las 6:25 pm en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke, según informó Bryan Griffin, portavoz del gobernador Ron DeSantis. Bell fue condenado en 1995 y sentenciado a muerte por los asesinatos de Jimmy West y Tamecka Smith.

PUBLICIDAD

Cuando el alcaide del equipo le preguntó a Bell si tenía alguna última palabra, él respondió: "Gracias por no dejarme pasar el resto de mi vida en prisión".

Atado a una camilla, Bell estaba alerta y miraba a su alrededor en la cámara de ejecución mientras las drogas comenzaban a fluir por su brazo izquierdo extendido. Después de unos dos minutos, cerró los ojos y dejó de moverse. Su respiración se volvió más dificultosa durante aproximadamente un minuto y luego se ralentizó.

A las 6:15 pm, el alcaide del equipo comprobó los ojos de Bell y gritó su nombre, pero no hubo respuesta. El color comenzó a desaparecer del rostro de Bell alrededor de las 6:20 pm. Un trabajador médico entró en la cámara a las 6:24 pm y declaró la muerte de Bell un minuto después.

Doble homicidio por venganza

En diciembre de 1993, Bell vio lo que creyó que era el coche del hombre que había matado a tiros a su hermano a principios de ese año, según los registros judiciales. Al parecer, Bell no sabía que el hombre había vendido el coche a West.

Bell llamó a dos amigos y se armó con un rifle AK-47, según las autoridades. Encontraron el coche aparcado fuera de un bar y esperaron. Cuando West, Smith y otra mujer salieron finalmente del club, Bell se acercó al coche y abrió fuego, según las autoridades.

West murió en el lugar de los hechos y Smith falleció de camino al hospital. La otra mujer salió ilesa. Los testigos dijeron que Bell también disparó contra una multitud de curiosos antes de huir del lugar. Finalmente, fue detenido al año siguiente.

PUBLICIDAD

Más tarde, Bell fue condenado por otros tres asesinatos: el de una mujer y su hijo pequeño en 1989 y el del novio de su madre unos cuatro meses antes del ataque a West y Smith.

Las autoridades penitenciarias dijeron que Bell se despertó a las 6:30 de la mañana y tomó su última comida, que consistió en una tortilla, beicon, patatas fritas y zumo de naranja. Se reunió con un consejero espiritual, pero no recibió ninguna otra visita.

Sus abogados argumentaron en su recurso ante el estado que la ejecución de Bell debía suspenderse debido a nuevas pruebas descubiertas sobre el testimonio de los testigos. Sin embargo, los jueces rechazaron por unanimidad el argumento la semana pasada y señalaron las pruebas abrumadoras de la culpabilidad de Bell.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó el martes la solicitud de Bell de suspender la ejecución.

Florida, el estado con más ejecuciones este año

Con la muerte de Bell, el número de ejecuciones en Estados Unidos superó el total del año pasado cuando aún quedan más de cinco meses para que termine 2025.

El número de ejecuciones ha tendido a disminuir en gran medida a nivel nacional en este siglo, después de alcanzar un máximo de 98 en 1999. Entre 1995 y 2006, hubo una media de unas 67 ejecuciones al año.

John Blume, director del Proyecto sobre la Pena de Muerte de Cornell, afirma que el aumento de las ejecuciones no parece estar relacionado con un cambio en el apoyo público a la pena de muerte o con un aumento en la tasa de condenas a muerte, sino que es más bien consecuencia de la discrecionalidad de los gobernadores estatales.

PUBLICIDAD

"Muchas de las personas ejecutadas son personas que llevan mucho tiempo en el sistema; llevan mucho tiempo en el corredor de la muerte", dijo Blume, y añadió que hay ejecutivos y fiscales generales agresivos "que quieren ejecutar a estas personas".

Citó como ejemplo una orden ejecutiva de amplio alcance firmada por el presidente Donald Trump en su primer día de vuelta al cargo, destinada a instar a los fiscales a solicitar la pena de muerte y a preservar la pena capital en los estados.

"La visión más cínica sería: parece importarle al presidente, así que les importa a ellos", dijo Blume sobre los gobernadores.

Las nubes se ciernen sobre la entrada de la Prisión Estatal de Florida en Starke, Florida, el 3 de agosto de 2023. Imagen Curt Anderson/AP

El portavoz del Departamento Correccional de Florida, Ted Veerman, dijo el martes que el departamento estaba bien preparado para cumplir con su deber asignado por los tribunales y el gobernador.

Bell es la octava persona ejecutada en Florida este año, y está prevista una novena para finales de este mes. El estado ejecutó a seis personas en 2023, pero solo a una el año pasado.

Florida ha ejecutado a más personas que cualquier otro estado este año, con Texas y Carolina del Sur empatados en segundo lugar con cuatro cada uno. Alabama ha ejecutado a tres personas, Oklahoma ha ejecutado a dos, y Arizona, Indiana, Luisiana, Misisipi y Tennessee han ejecutado a una cada uno.

Vea también: