Pena de muerte

Florida ejecuta por inyección letal a Curtis Wisdom, un triple homicida que estaba preso desde 1992

Curtis Wisdom, de 59 años, había sido sentenciado a muerte por los crímenes que cometió el 7 de noviembre de 1992 contra Valerie Davis y su madre, Mary Lubin, y un sujeto llamado Johnnie Lee, en el área de Orlando, en el centro del estado.

Curtis Wisdom, un hombre sentenciado por el triple asesinato de su novia, la madre de ella y un hombre del que dijo le debía dinero, fue ejecutado este jueves en la Prisión Estatal de Florida cerca de Starke, en el condado de Bradford.

Wisdom, de 59 años, había sido sentenciado a muerte por los crímenes que cometió el 7 de noviembre de 1992 contra Valerie Davis y su madre, Mary Lubin, y un sujeto llamado Johnnie Lee, en el área de Orlando, en el centro del estado.

Wisdom recibió una inyección letal a las 6:17 pm (local) y se convirtió en el reo número 11 que es ejecutado en Florida en 2025, una nueva marca para el estado.

Información en desarrollo

