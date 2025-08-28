Florida ejecuta por inyección letal a Curtis Wisdom, un triple homicida que estaba preso desde 1992
Curtis Wisdom, de 59 años, había sido sentenciado a muerte por los crímenes que cometió el 7 de noviembre de 1992 contra Valerie Davis y su madre, Mary Lubin, y un sujeto llamado Johnnie Lee, en el área de Orlando, en el centro del estado.
Por:Univision y Agencias
Curtis Wisdom, un hombre sentenciado por el triple asesinato de su novia, la madre de ella y un hombre del que dijo le debía dinero, fue ejecutado este jueves en la Prisión Estatal de Florida cerca de Starke, en el condado de Bradford.
Wisdom recibió una inyección letal a las 6:17 pm (local) y se convirtió en el reo número 11 que es ejecutado en Florida en 2025, una nueva marca para el estado.
