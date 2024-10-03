Un médico que ayudó a suministrarle ketamina al actor Matthew Perry se declara culpable: ¿quién más está implicado?

Video Uno de los médicos acusados por la muerte de Matthew Perry llega a un acuerdo de culpabilidad

Un médico de San Diego se convirtió en la tercera persona en declararse culpable en el caso de la sobredosis fatal de drogas del actor Matthew Perry, mientras los fiscales buscan cooperación para procesar a dos objetivos más grandes que aseguran son los principales responsables de la muerte de la estrella de 'Friends'.

El doctor Mark Chávez, de 54 años, se declaró culpable el miércoles ante una corte federal de Los Ángeles de un cargo de delito grave de conspiración para distribuir el anestésico quirúrgico ketamina, tras haber llegado a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales en julio.

Chávez aceptó cooperar mientras la Fiscalía de Estados Unidos busca cargos más graves contra el doctor Salvador Plasencia, quien según los fiscales le dio ketamina directamente a Perry. El otro objetivo principal en la investigación es Jasmine Sangha, una presunta traficante que según los fiscales era conocida como la "reina de la ketamina" de Los Ángeles y suministró las dosis que mataron a Perry el año pasado.

También se han declarado culpables y cooperan con la fiscalía los otros dos arrestados en el caso: el asistente de Perry, quien admitió haberlo ayudado a obtener e inyectar la ketamina, y un conocido de Perry, quien admitió haber actuado como mensajero e intermediario con la droga.

Muerte de Matthew Perry: así fue la declaración de culpabilidad de un doctor implicado

El doctor Mark Chávez se presentó en la corte con su abogado y respondió decenas de preguntas de la jueza Sherilyn Peace Garnett. Aceptó renunciar a su derecho a juicio y escuchó a los fiscales mientras leían cada instancia de su encuentro con Plasencia entre San Diego y Los Ángeles para entregarle la ketamina que había obtenido mediante recetas fraudulentas.

En total, admitió haber suministrado 22 frascos de 5 mililitros y nueve pastillas de ketamina.

Chávez se aclaró la garganta cuando un fiscal describió la muerte de Perry. “¿Se está declarando culpable porque hizo las cosas que describieron los fiscales?”, preguntó Garnett a Chávez. “Sí, su señoría”, dijo.

El doctor Mark Chávez (a la izquierda) y su abogado, a su llegada a la corte federal de Los Ángeles el miércoles. Imagen Damian Dovarganes/AP



El hombre permanecerá libre bajo fianza hasta su sentencia del 2 de abril. Ha entregado su pasaporte y accedido a entregar su licencia médica, entre otros requerimientos.

La jueza le dijo que no está obligada por ningún acuerdo o recomendación y que aún puede sentenciarlo a los 10 años completos permitidos por la ley. Pero es probable que su condena sea menor por la declaración de culpabilidad y su cooperación con los fiscales.

La muerte de Matthew Perry y su relación con la ketamina

Perry fue encontrado muerto por su asistente el 28 de octubre de 2023. El médico forense dictaminó que la ketamina era la causa principal de la muerte.

El actor había estado usando la droga que conseguía a través de su médico habitual, en un tratamiento legal pero no aprobado para la depresión, que se ha vuelto cada vez más común.

Perry comenzó a buscar más ketamina de la que su médico le daba. Aproximadamente un mes antes de su muerte, encontró a Plasencia, quien a su vez supuestamente le pidió a Chávez que le consiguiera la droga.



“Me pregunto cuánto pagará este idiota”, le escribió Plasencia en un mensaje de texto a Chávez, según los documentos de los fiscales. Los dos se encontraron el mismo día en Costa Mesa, a medio camino entre Los Ángeles y San Diego, e intercambiaron al menos cuatro frascos de ketamina, según los documentos.

Después de vender las drogas a Perry por 4,500 dólares, Plasencia supuestamente le preguntó a Chávez si podía seguir suministrándoselas para que pudieran convertirse en el "punto de referencia" de Perry, dijeron los fiscales.

Mientras leían las acusaciones en el tribunal el miércoles, los fiscales describieron un intercambio de mensajes de texto en el que Plasencia le preguntó a Chávez si aprobaba lo que estaban haciendo. "Depende de su tolerancia al riesgo", respondió Chávez.

Cuando Plasencia le preguntó si estaba interesado en abrir una clínica de ketamina, Chávez dijo que podría estar de acuerdo, siempre y cuando no hubiera "cosas turbias".

El fiscal federal Martin Estrada dijo al anunciar los cargos el 15 de agosto que "los médicos se aprovecharon de la historia de adicción de Perry en los últimos meses de su vida el año pasado para proporcionarle ketamina en cantidades que sabían que eran peligrosas".

Perry luchó contra la adicción durante años, desde su participación en 'Friends', serie en la que su papel de Chandler Bing lo convirtió en una de las mayores estrellas de su generació. Actuó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer durante 10 temporadas, de 1994 a 2004, en la exitosa comedia de la NBC.