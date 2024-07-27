Cambiar Ciudad
Narcotráfico

Entregan a la 'Reina del Sur': México deportó a Amanda Rachelle Miller a EEUU, donde enfrenta cargos de narcotráfico

Amanda Rachelle Miller, de 33 años, es conocida por el alias de la ‘Reina del Sur’. Luego de que fuera imputada por cargos de drogas en Arizona, la mujer de 33 años se fugó en EEUU y escapó a México.

Univision
La estadounidense Amanda Rachelle Miller, conocida como la ‘Reina del Sur’, fue deportada desde México a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones en su contra por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, tras permanecer prófuga por casi cuatro años, informó el Departamento de Justicia.

La mujer, nacida en Tucson (Arizona), fue detenida en Culiacán, en el estado de Sinaloa (México), y entregada a las autoridades estadounidenses para que responda por tres acusaciones diferentes por delitos graves relacionados con el narcotráfico.

Fue deportada a Estados Unidos el 30 de mayo e hizo su comparecencia inicial ante la jueza Jacqueline Rateau el 3 de julio de 2024 y se ordenó su detención bajo custodia. Fue este viernes que las autoridades confirmaron la deportación.


Miller, de 33 años, llamó la atención de las autoridades en 2020 en medio de una investigación sobre la distribución de narcóticos en varios moteles del área de Tucson, donde se encontró evidencia de su participación, incluido un libro de contabilidad con las ganancias obtenidas por el crimen.

Cómo atraparon a Amanda Rachelle Miller, la ‘Reina del Sur’

Como se alega en los expedientes judiciales, el 12 de noviembre de 2020, los agentes llevaron a cabo una última operación en un motel del centro de Tucson y detuvieron a Miller mientras huía de la escena.

"En una de las habitaciones, los agentes descubrieron evidencia de la participación de Miller en el tráfico de drogas, incluidas cantidades de presunta metanfetamina, heroína y fentanilo; un dispositivo de sellado al vacío; una balanza digital; más de 25,000 dólares en efectivo; y dos libros de contabilidad sospechosos de distribución de drogas, uno de los cuales tenía el nombre de pila de Miller escrito en la contraportada", informó el Departamento de Justicia.

Miller fue acusada en un tribunal federal el 13 de noviembre de 2020 y posteriormente imputada el 1 de diciembre de 2021.

La ‘Reina del Sur’ huye a México

Pero luego de la imputación, se fugó tras ser puesta en libertad a la espera del juicio y huyó a México.

A finales de septiembre de 2021, un agente encubierto, haciéndose pasar por un comprador de drogas al por mayor, estableció contacto a través de las redes sociales con Miller, que se identificaba bajo el alias de la ‘Reina del Sur’.

Miller le dijo al agente encubierto que era "directamente del Cartel de Sinaloa", según documentos judiciales.

Las autoridades aseguran que la mujer orquestó múltiples operaciones de ventas de narcóticos en el sur de Arizona. Además, la vincularon con dos incautaciones históricas de drogas realizadas en abril y agosto de 2021, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Miller enfrenta tres casos penales diferentes en tribunales federales de Arizona.

La pena que enfrenta la 'Reina del Sur'

Miller ha sido acusada en tres casos penales federales en el Distrito de Arizona por los siguientes cargos:

1. "Conspiración con intención de distribuir heroína y metanfetamina, y posesión e intención de distribuir" esas mismas drogas.
2. "Conspiración para distribuir fentanilo y metanfetamina, y posesión e intención de distribuir" de las mismas drogas.
3. "Conspiración para distribuir fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, posesión con intención de distribuir fentanilo y metanfetamina, conspiración para lavar instrumentos monetarios y lavado de dinero".

Las penas máximas por los numerosos cargos que enfrenta Miller varían de 20 años de prisión a cadena perpetua y multas que van desde 500,000 dólares a 10 millones de dólares.

