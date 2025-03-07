Estas fueron las últimas palabras de Brad Sigmon, el primer reo ejecutado por fusilamiento en EEUU en 15 años

Video ¿Qué es la muerte por fusilamiento, el método con el ejecutarán a un preso en Carolina del Sur?

Brad Sigmon, de 67 años, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento este viernes en Carolina del Sur, la primera ejecución con ese método en Estados Unidos en 15 años y la primera en el estado.

Según los abogados de Sigmon, sentenciado a muerte por haber asesinado a los padres de su exnovia con un bate de béisbol en 2001, sus últimas palabras fueron: "En ningún lugar del Nuevo Testamento, Dios da al hombre la autoridad para matar a otro hombre".

"Quiero que mi declaración final sea una de amor y un llamado a mis compañeros cristianos para que nos ayuden a poner fin a la pena de muerte", dijo.

"Ahora estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios".

De acuerdo con el medio USA Today, Sigmon también citó cuatro versículos de la Biblia en las que Jesús habló del perdón.

“Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no resistáis al que es malo. A cualquiera que me hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra”.

De acuerdo con una declaración emitida esta semana por Gerald King, uno de los abogados de Sigmon, el hombre se había convertido al cristianismo durante su encarcelamiento.

“Cuando Brad fue a prisión, se dedicó nuevamente a su fe cristiana. Desde entonces, ha dedicado todos los días a la oración, el arrepentimiento y la obra de redención. Brad es una presencia pacífica y confiable en el corredor de la muerte. Los guardias lo describen como respetuoso y servicial”.

El defensor de Sigmon agregó que su cliente, además, se había convertido en capellán informal en la prisión.

“Es una fuente de fortaleza para sus hermanos e hijos. También tiene una salud que se deteriora y no representa un peligro para nadie”.

El brutal multihomicidio por el que Sigmon fue condenado a muerte

Sigmon acabó con la vida de los padres de su exnovia con un bate de béisbol en su casa del condado de Greenville.

Estaban en habitaciones separadas y Sigmon iba y venía mientras los golpeaba hasta matarlos, dijeron los investigadores.

Luego secuestró a su exnovia a punta de pistola, pero ella escapó de su auto. Le disparó mientras ella corría, pero falló, según los fiscales.

En una confesión, Sigmon dijo: "No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera".

En una declaración a USA Today, la exnovia de Sigmon, Rebecca Armstrong, dijo que las acciones de Sigmon destrozaron a su familia.

Sin embargo, Armstrong, quien no había hablado con medios en 24 años, desde que sus padres fueron brutalmente asesinados, agregó que no estaba de acuerdo con la pena de muerte. Pero agregó que Sigmon “debía responder por lo que ha hecho”.

Los pedidos de clemencia de Sigmon que fueron rechazados

Los partidarios y abogados de Sigmon pidieron al gobernador republicano Henry McMaster que conmutara su sentencia por cadena perpetua.

Dijeron que era un prisionero modelo en el que confiaban los guardias y que trabajaba todos los días para expiar los asesinatos y también que cometió los asesinatos después de sucumbir a una enfermedad mental grave.

Pero McMaster negó la petición de indulto. Ningún gobernador ha conmutado jamás una pena de muerte en el estado, donde otros 46 presos han sido ejecutados desde que se reanudó la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.

Siete han muerto en la silla eléctrica y otros 39 por inyección letal.

La Corte Suprema y la fiscalía estatal de Carolina del Sur también rechazaron los pedidos de clemencia de Sigmon, lo que abrió el camino para que se llevara a cabo conforme estaba planeado.

La ejecución ocurrió poco después de las 6 de la tarde hora local.

Cómo fue la ejecución por un pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur

Los reclusos condenados a muerte en Carolina del Sur se alojan en un edificio adyacente a la cámara de ejecución en la Institución Correccional Broad River en Columbia.

Poco antes de las 6 de la tarde, el director de la prisión le preguntó por teléfono al gobernador Henry McMaster si concedía el indulto y a la Fiscalía General si existían obstáculos legales para la ejecución. Ninguno objetó la ejecución.

Sigmon entró en la cámara de ejecución y se abrió la cortina de la sala de testigos. Luego, lo ataron a una silla de metal que se encontraba sobre un recipiente colector.

El lado derecho de la cara y el cuerpo de Sigmon estuvo orientado hacia los testigos. Se le colocó una capucha en la cabeza. Un profesional médico lo examinó brevemente para colocar una diana sobre su corazón, según los protocolos estatales publicados en 2022.

A quince pies de distancia se posicionaron tres voluntarios del Departamento de Prisiones del estado con rifles. Los tres tenían munición real. Dispararon desde una abertura en una pared fuera del alcance de la vista de los testigos.

Sigmon respiró profundamente varias veces durante los dos minutos que transcurrieron desde que le pusieron la capucha hasta que se oyeron los disparos.

Sus brazos se tensaron brevemente cuando le dispararon y el objetivo salió volando de su pecho. Pareció respirar profundamente una o dos veces más con una mancha roja en el pecho y se podían ver pequeñas cantidades de tejido de la herida durante esas respiraciones, reportó AP.

Luego, un médico pasó por la silla para confirmar que Sigmon estaba muerto.

Los testigos se marcharon tras firmar un documento oficial en el que se declaró que presenciaron la ejecución.

Cuando se realizan inyecciones letales, en la cámara de la muerte hay una camilla y detrás de ella hay una cortina que bloquea la visión de la silla eléctrica y la silla del pelotón de fusilamiento.

Cuál es la historia de la ejecución por fusilamiento en EEUU

El pelotón de fusilamiento es un método de ejecución con una larga y violenta historia en EEUU y en todo el mundo.

Ese tipo de ejecución se ha utilizado para castigar motines y deserciones en los ejércitos, como justicia de frontera en el Viejo Oeste de Estados Unidos y como herramienta de terror y represión política en la ex Unión Soviética y la Alemania nazi.

Desde 1977, solo otros tres prisioneros en Estados Unidos han sido ejecutados por un pelotón de fusilamiento.

Todos estaban en Utah, más recientemente Ronnie Lee Gardner en 2010. Otro hombre de Utah, Ralph Menzies, podría ser el siguiente; está esperando el resultado de una audiencia en la que sus abogados argumentaron que su demencia lo hacía no apto para ser ejecutado.

El viernes, en Carolina del Sur, un grupo de manifestantes con carteles con mensajes como "Toda vida es preciosa" y "Apliquen la justicia, no la ejecución de personas" se reunieron frente a la prisión antes de la ejecución de Sigmon.

A principios de la década de 2000, Carolina del Sur estaba entre los estados con mayor aplicación de la pena de muerte, llevando a cabo un promedio de tres ejecuciones al año.

Pero las autoridades de ese estado habían suspendido las ejecuciones por 13 años, en parte porque no pudieron obtener drogas para inyección letal.

La Corte Suprema del estado despejó el camino para retomarlos en julio. Freddie Owens fue el primero en ser dar muerte a, el 20 de septiembre, después de que McMaster le negara el indulto.

Richard Moore fue ejecutado el 1 de noviembre y Marion Bowman Jr. en enero 31. En el futuro, el tribunal permitirá una ejecución cada cinco semanas.

Carolina del Sur ahora tiene 28 reclusos en el corredor de la muerte, incluidos dos que han agotado sus apelaciones y están esperando su ejecución, muy probablemente esta primavera. En la última década sólo se ha añadido un hombre al corredor de la muerte.

Antes de que se suspendieran las ejecuciones, más de 60 personas se enfrentaban a penas de muerte. A muchos de ellos se les redujo la pena a cadena perpetua o murieron en prisión.

