La Jefa del Comando Sur de EEUU no amenazó con “respuesta inmediata” si se agrede a la líder opositora venezolana María Corina Machado

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / Gerardo Menoscal y Gabriela Oraa vía AFP - Getty Images (fotos) / captura de Facebook.

El Comando Sur de EEUU no tiene entre sus funciones interferir en asuntos internos.

Es falso que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson , haya declarado que en su país están “preparados ya para dar respuesta inmediata ante cualquier agresión contra la líder democrática [venezolana] María Corina Machado”. Publicaciones con esa afirmación tienen más de 59,100 visualizaciones en Instagram y 59,500 visualizaciones en X hasta este 11 de junio de 2024.

Comprobamos la falsedad del mensaje que circula en X (antes Twitter), Facebook e Instagram , con la respuesta por correo electrónico a elDetector del coronel del Ejército de Estados Unidos Emanuel Ortiz, Jefe de Asuntos Públicos del Comando Sur; así como mediante una revisión a la sección de medios del Comando Sur y una búsqueda con palabras clave en Google en inglés y español.

“Ya estamos preparados para dar respuesta inmediata a cualquier agresión contra la líder democrática María Corina Machado. Colombia y Venezuela ya saben, y pueden estar seguros, que si tocan a la líder María Corina Machado, intervendremos inmediatamente. No podemos aceptar que en nombre de una ideología perversa quebranten la libertad y la democracia, apliquen el terror a la comunidad y perjudiquen a toda la región sur de nuestros aliados", se lee en un falso mensaje que circula con la foto de Richardson ( ver comparación acá ) en redes sociales.

No dijo eso y no interfieren en asuntos internos de los países

El coronel del Ejército de Estados Unidos Emanuel Ortiz, Jefe de Asuntos Públicos del Comando Sur, respondió a una consulta por correo electrónico de elDetector que la declaración que circula es falsa. “La general Richardson no ha hecho ninguna declaración con respecto a intervenir en Venezuela. Por política, no interferimos en los asuntos internos de un país soberano”, afirmó.

Una búsqueda con palabras clave en Google ( inglés y español ) no arrojó resultados sobre la supuesta declaración de Richardson en relación a la dirigente opositora venezolana. Tampoco advirtiendo a Colombia y Venezuela sobre ella, o hablando de una “intervención inmediata” al país suramericano.

En la sección de noticias y comunicados de prensa del Comando Sur no hallamos tampoco ninguna referencia a una advertencia de dar respuesta por parte de Estados Unidos si ocurre una agresión en contra de María Corina Machado.

El Comando Sur se encarga de “brindar planificación de contingencia, operaciones y cooperación en materia de seguridad en su área de responsabilidad asignada, que incluye: Centroamérica, Sudamérica y el Caribe (excepto mancomunidades, territorios y posesiones de EEUU)”, según se lee en su página web . Entre sus tareas, efectivamente, no está la intervención en asuntos internos de los países.

Conclusión

Es falso que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, haya declarado que están preparados para “dar respuesta inmediata ante cualquier agresión contra la líder democrática venezolana María Corina Machado”. La falsedad circula en X (antes Twitter), Facebook e Instagram. El Jefe de Asuntos Públicos del Comando Sur confirmó por correo electrónico a elDetector que la afirmación es falsa, y agregó que “por política, no interferimos en los asuntos internos de un país soberano”. Con una búsqueda con palabras clave en Google no hallamos las supuestas declaraciones, tampoco ninguna referencia en la sección de noticias o comunicados de prensa del Comando Sur. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

